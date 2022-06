VIDEO: ¡Wow! Así luce Camilo, esposo de Evaluna, sin barba y sin bigote

Camilo Echeverry es uno de los artistas colombianos más escuchados a nivel mundial. Su carrera está en ascenso, gracias a grandes éxitos como Vida de rico, Por primera vez, Ropa cara, Millones, Pegao, entre otros.

De igual manera, en cuanto a su vida privada, se encuentra también en su mejor momento, pues hace casi 3 meses se convirtió en padre por primera vez de Índigo, la hija que tuvo con Evaluna. En sus redes sociales ha expresado lo feliz que está de vivir esta nueva experiencia.

Algo muy característico de Camilo, es su particular bigote. Desde hace varios años, especialmente desde que saltó a la fama, el artista colombiano se lo ha dejado crecer de una manera muy llamativa.

¿Por qué Camilo se dejó crecer el bigote?

Hace un tiempo, en una entrevista en Instagram con Lizardo Ponce, Camilo reveló la verdadera razón por la cual se dejó crecer su característico bigote. “Hace más o menos cuatro años tuve una semana en la que no quería hacer nada. Entonces no me afeité, me puse a escribir y ya. En esa semana, el bigote me creció más rápido que toda la barba y, por curiosidad, me lo levanté hacia los lados. Me tomé una foto para hacer un chiste y la subí a las redes sociales. ¡La gente odió mi nuevo look! Me acuerdo perfecto”.

Su bigote estilo ‘Salvador Dalí’ ha sido odiado por muchos y querido por otros. “Los comentarios eran tan fuertes, por eso son imposibles de olvidar. ‘Yo sabía que te habías vuelto loco’, ‘te dejo de seguir ahora’ o ‘eres un asco de persona’, me decían. Me daba impresión lo carnívoros que fueron conmigo. Por eso me enamoré de mi bigote. El primer comentario que puse a raíz de mi bigote fue: ‘Si ustedes me siguen por cómo me veo, los invito a que me dejen de seguir’. Y por eso me lo empecé a dejar”, afirmó Camilo, padre de Índigo.

Así se vería Camilo sin barba ni bigote

El artista reveló que su bigote es producto de las veces que se miró al espejo y buscaba algo de personalidad. Según dijo, a su esposa Evaluna le encanta como se ve.

Hace un tiempo, Camilo hizo un gracioso ejercicio a través de redes sociales, donde con un filtro se quitó la barba y se evidenciaba cómo se vería si se afeitara su cara completamente.

El filtro resultó tan real, que hasta el mismo artista se sorprendió de ver el impresionante cambio que tendría si efectivamente se despidiera de su barba y el bigote.

Sus seguidores no dudaron en reaccionar sobre dicha publicación. Algunos le recomiendan que se afeite, mientras que otros prefieren verlo con su particular bigote. “Se ve mejor sin esos bigotes tiesos”, “sin barba y bigotes se le devuelve la ternura de su cara que cautivó en Factor Xs”, “definitivamente el bigote y la barba le favorecen más”.