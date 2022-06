VIDEO: ¿Evaluna mostró la evidencia de la infidelidad de Piqué a Shakira?

Shakira y Gerard Piqué siguen siendo tendencia a nivel mundial. El tema de la separación es uno de los más comentados en el mundo del espectáculo, pese a que hasta ahora no ha habido una declaración oficial por parte de los padres de Milan y Sasha, sino que, por el contrario, toda la información ha sido manejada con los rumores en medios españoles.

Shakira y Piqué posiblemente deban enfrentar una batalla judicial para definir quién tendrá la custodia de sus hijos Milán y Sasha. Foto: Cortesía

Por esa razón, cada día surgen nuevos detalles al respecto. Se dijo que Piqué, jugador del F.C. Barcelona, le habría sido infiel a Shakira con una joven de 20 años. Hace pocos días salieron a la luz unas imágenes que comprobarían esa versión y, además, se viralizaron otras fotos donde Shakira se muestra, aparentemente, devastada por su separación.

¿Evaluna mostró un video de la supuesta infidelidad de Piqué a Shakira?

Anoche, Evaluna, esposa de Camilo y madre de Índigo, publicó una historia en su cuenta de Instagram, donde tiene 20,7 millones de seguidores, que puso a dudar a más de uno.

Todo comenzó porque en las imágenes publicadas por la hija de Ricardo Montaner, se observa de espalda a un hombre alto, rubio y de barba, junto a una mujer a quien posteriormente le da un beso en la boca. Inmediatamente, los internautas comenzaron a relacionar a ese hombre con Piqué y su supuesto nuevo amor.

En redes sociales se hizo viral un video que publicó Evaluna donde un hombre, parecido a Piqué, ex de Shakira, estaba besando con otra mujer. ¿Era el futbolista

Sin embargo, horas después esas especulaciones llegaron a su fin y se comprobó que no era Piqué el hombre que aparecía en el video. Aunque Evaluna no aclaró de quién se trataba, los internautas se pusieron en la tarea de investigar y, al parecer, la pareja en cuestión es Manuela Echeverry, hermana de Camilo y cuñada de Evaluna, y su novio Daniel Quintana, pues ellos también compartieron la misma publicación en sus redes sociales.

El parecido entre Gerard Piqué y Daniel Quintana es innegable, sin embargo, el futbolista del F.C. Barcelona suele mantener en reserva todo lo que incumba con su vida privada, por lo que muchos usuarios de internet aseguran que en medio del escándalo, no creen que se atreva a presumir públicamente como si nada a su nueva novia, al menos no por ahora.

¿Quién es la mujer con la que Piqué le habría sido infiel a Shakira?

Por ahora, se conoce que, al parecer, se trata de una joven de 20 años cuyas iniciales de su nombre son C.M. Sin embargo, por ahora no ha sido revelada su identidad. Incluso, en las imágenes que fueron divulgadas en los últimos días donde el ex de Shakira aparece supuestamente junto a ella, no se le alcanza a ver muy bien el rostro.

