Viña Machado de MasterChef reveló acoso por un director de televisión

Viña Machado actualmente participa en el reality de cocina MasterChef Celebrity, donde se ha destacado por sus grandes platos y su gran amistad con Marbelle, Carla Giraldo y Catalina Maya.

En una conversación con ‘Diva Rebeca’, personaje encarnado por el periodista Omar Vásquez, la actriz y modelo confesó que, en algún momento de su carrera en la televisión, un director la acosó, aunque afortunadamente no pasó a mayores. “Nunca en ningún otro lugar de mi vida en los 13 años de modelaje sufrí nada de acoso. Nunca me sentí vulnerable, nunca me sentí expuesta a… Pero una vez estaba haciendo un proyecto y un director me encerró en un baño a hablarme de la escena”.

Debido a eso, la actriz confesó que, gracias a su carácter y a las enseñanzas de su madre y sus hermanos, pudo salir de esa incómoda situación. “Yo tengo dos hermanos mayores y uno de ellos se encargó de enseñarme a dar puños y mi mamá me enseñó a defenderme… Me puse como una fiera… Le dije ‘sí señor, pero me puede hablar de esto en la cocina’. Me puse muy nerviosa y me azaré. Afortunadamente yo soy grande, soy alta, eso hace que tenga la energía un poco más arriba”.

Viña Machado: Un director la metió a un baño. Habló de los hombres de su vida. ¡Fuego en Masterchef!

Además, confesó que, ese día terminó de grabar, salió muy brava, y dijo que no volvía a trabajar en esa producción, de la que no dio ningún nombre, solamente aseguró que se trataba de un unitario o seriado.

Por su parte, tampoco reveló el nombre del sujeto ni dio muchos más detalles de él. “Yo no me sé la cara del hombre. No sé cómo se llama el señor. No tengo registro fotográfico de él en mi memoria…No hubo un abuso, pero sí hubo la intención”, dijo Viña, dejando en claro que olvidó para siempre la cara de ese director de televisión.

A raíz de lo sucedido, Viña reconoció que cuando vivió fuera del país, nunca quiso tomarse un trago por temor a lo que le pasara, pues según ella, debía estar siempre en sus cinco sentidos.