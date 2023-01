Yeferson Cossio reveló cómo los influencers ganan dinero: “ustedes nos idiotizan”

Uno de los influenciadores colombianos más comentados es Yeferson Cossio. El antioqueño cuenta con 10,2 millones de seguidores en Instagram, red social en la que suele postear múltiples videos, en su mayoría de las obras sociales que realiza constantemente. En varias ocasiones también ha publicado algunos clips con temáticas que han generado controversia.

El paisa mostró, con pruebas, cómo funciona el millonario negocio de los generadores de contenidos y explicó por qué publican videos “sin sentido”. Foto: Instagram - Instagram

Algunos internautas han criticado fuertemente su contenido y el de muchos otros influenciadores, por, supuestamente, no dejarle “nada bueno” a la sociedad.

¿Cómo ganan plata los influenciadores? Eso dijo Yeferson Cossio

Después de recibir tantos malos comentarios, el paisa decidió revelar la verdad detrás de los videos que muchos consideran sin sentido. “Les voy a mostrar cifras, no en modo de dar explicaciones, porque al final es mi plata y yo con mi plata hago lo que quiera, es más con la intención de educarlos y mostrarles por qué hay influencers tan idiotas que hacen el contenido que hacen”, comenzó diciendo.

Enseguida, mostró la pantalla de su computador y comparó los videos que ha hecho de obras sociales, versus los que sus seguidores consideran como “pendejos”. “En diciembre, para Navidad, compré más de 300 regalos para los niños de Pereira…Hubo una inversión de, aproximadamente, 30 millones de pesos y a esos 30 millones de pesos no les hice sino un millón… Invierto 50.000 pesos en comprar pelotas de plástico, las pongo en un hueco y jodo a mi hermanita; 25 millones de pesos me dio ese video. Le trasquilé el gato a mi hermanita; me dio 19 millones de pesos”, afirmó.

Cossio aseguró que gracias a sus videos le ha ido muy bien económicamente. “Eso es trabajo, yo hago videos para entretener. Si ustedes ven mis videos, a mí me va bien, gano dinero y todo eso. Y eso pasa con todos los ‘influencers’”.

Yeferson Cossio se defendió de las críticas por sus videos

Cansado de las críticas, el influenciador aseguró que la alta demanda de ese tipo de video entre los generadores de contenido, se ha dado porque, supuestamente, los mismos internautas les piden que publiquen esas temáticas. “No es que los ‘influencers’ hagan contenido idiota, es que ustedes nos idiotizan. Porque esto es trabajo, si la gente no hace contenido de calidad, que eduque y todo eso, es por culpa de ustedes. Ustedes prefieren ver a alguien como yo; excavando un hueco, llenándolo de pelotas y haciendo que la hermana se caiga, a alguien que eduque”, puntualizó.

Asimismo, le pidió a sus seguidores darle la importancia a los videos que educan, para que, de esa manera, ellos puedan hacerlos más seguido. “Los influencer son lo que son por ustedes, porque ustedes son los que dan las visualizaciones. La mitad de mi contenido lo utilizo para obras sociales, pero porque me nace no porque me da plata, porque ustedes ya vieron que no. Si ustedes quieren ver contenido de calidad, deben darle relevancia a ese contenido… Dejen de culparnos, nosotros estamos donde estamos por ustedes. Dejen de hacer famosos a idiotas como yo”, dijo.

Finalmente, pidió que no los juzguen, sino que, por el contrario, puedan entender cómo es que trabajan ellos. “Antes de juzgar este tipo de cosas, y otras que hacen otros ‘influencers’, traten de ir más allá y vean cómo es que funciona este mundo. Que para bien o para mal, así funciona y así uno hace plata”.