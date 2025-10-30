El príncipe Andrés habría llevado prostitutas a palacio. La reina lo sabría

Pese a que Andrés fue despojado de todos sus títulos y privilegios incluido el de príncipe que parecía nunca perdería porque se trataba de una condición natural al ser hijo de la reina Isabel II, las noticias escandalosas a su alrededor sigue.

Esta semana los diarios británicos y europeos registran las revelaciones acerca de que el antes príncipe habría llevado prostitutas al palacio de Buckingham con la venia de su madre, la fallecida reina Isabel II.

Según aseguró el historiador Andrew Lownie, autor de “Entitled: The Rise and Fall of the House of York”, durante años Andrés, ahora Andrés Mountbatten-Windsor, llevó trabajadoras sexuales a la casa real, etas declaraciones que fueron publicadas por NewsNation.

Isabel II supo las acciones de su hijo, Andrés

La presencia de este tipo de mujeres era tan habitual que los empleados se quejaron en algunas ocasiones, pero luego recibieron una especie de advertencia si continuaban con sus quejas por lo cual optaron por el silencio. Lo anterior porque la reina Isabel II lo sabía y lo permitió. ¿La razón? Andrés según siempre se dijo era us hijo preferido.

“Trajo prostitutas a Buckingham Palace durante años. Se hacía de forma regular. Los empleados se quejaron ante sus superiores, pero no se tomó ninguna medida“, relató el autor y experto en realeza a NewsNation.

“Al personal de seguridad que protestó se le advirtió que, si no estaban conformes, podían volver a patrullar en Brixton, pero que, de lo contrario, debían guardar silencio”, mencionó sobre los años de silencio del personal que terminaron con la destitución de Andrés.

Adicionalmente, el experto mencionó que supo que Andrés solicitó 40 prostitutas en un hotel de Tailandia, de acuerdo a versiones de trabajadores de la realeza que hoy no temen hablar y que en tiempos de Isabel II se resignaron.

“Cada día recibo más información de personas que trabajaron en el Palacio y en el gobierno; ya no tienen miedo de hablar ni de contarle al mundo lo que realmente sucedió ahora que Andrés ha sido destituido del poder… y ahora que ya no cuenta con la protección de la Reina”, dijo el historiador sobre la situación que ha empezado a salir a la luz.

