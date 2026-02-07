15 años sin Helenita Vargas: historia y legado de la ‘Ronca de oro’

Sofía Helena Vargas Marulanda nació el 3 de marzo de 1934 en Cali. Desde muy joven, Helenita Vargas, como era su nombre artístico, mostró su gran talento para la música. Comenzó su carrera artística cantando en reuniones familiares y eventos locales, y en 1967 grabó su primer trabajo con el sello Vergara. Sin embargo, fue su contrato en 1968 con la disquera Sonolux lo que realmente catapultó su carrera, llevando su voz a todos los rincones del país. Su estilo, que al principio era dulce, fue evolucionando con el tiempo hacia un temperamento vocal intenso, cargado de emoción y personalidad. El apodo que la acompañó siempre, “La Ronca de Oro”, le fue otorgado por el periodista José Pardo Llada, y rápidamente se convirtió en un símbolo de autenticidad y poder interpretativo.

Canciones más exitosas de Helenita Vargas

A lo largo de su carrera, Helenita dejó su huella en la música con más de 30 trabajos discográficos, creando un repertorio que abarcó desde rancheras mexicanas hasta tangos, pasillos, bambucos y piezas tradicionales que resonaron con una variedad de audiencias. Entre sus canciones más memorables se encuentran Pasaste a la historia, María de los guardias, Señor, No te pido más, El tiempo que te quede libre y Me llaman la ronca. Estos temas se han convertido en verdaderos clásicos de la música popular colombiana, y todavía son cantados por fanáticos de todas las generaciones. Además, interpretó obras de compositoras como Búscame y Feria de Cali, así como valses como Señora y Mi huella.

Helenita Vargas, cantante colombiana.

¿De qué murió Helenita Vargas?

En la etapa final de su vida, enfrentó serios problemas de salud. En 2009, se sometió a un trasplante de hígado, un procedimiento que le permitió prolongar su vida, aunque su estado general fue empeorando con el tiempo. En diciembre de ese mismo año, grabó sus dos últimas canciones: Golondrinas, el famoso tango de Carlos Gardel, y su vals favorito Mi Huella de Graciela Arango de Tobón, temas que se convirtieron en su despedida musical.

En enero de 2011, ingresó a la Clínica Valle del Lilí en Cali debido auna infección generalizada que afectó principalmente sus pulmones. Después varios días en cuidados intensivos, Helenita Vargas falleció el 7 de febrero de 2011 a las 6:36 p.m. a causa de complicaciones respiratorias. Tenía 76 años. Al día siguiente, fue velada en cámara ardiente en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura como un homenaje a su trayectoria, y luego en el barrio San Fernando de Cali. Según sus deseos, fue cremada en una ceremonia privada en el Cementerio Metropolitano del Sur.

Vida personal de Helenita Vargas

El camino de Helenita estuvo lleno de desafíos. A los 17 años, se casó en secreto con el abogado y senador Isaías Hernán Ibarra con quien tuvo su única hija Pilar Ibarra. La relación llegó a su fin y más tarde, conoció al médico Gonzalo Zafra, con quien encontró una estabilidad emocional, aunque nunca formalizaron su romance.