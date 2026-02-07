¿Quiénes son Las guerreras K-pop y por qué hoy son un fenómeno global?

El K-pop ha venido conquistando el mundo en la última década, pasando de ser solamente un género musical regional nacido en Corea del Sur, a convertirse en un fenómeno cultural que genera millones de dólares y cautiva a legiones de fans en todos los rincones del mundo. Para entender el fenómeno de Las guerreras del K-pop, es fundamental volver a los años noventa, cuando la industria del entretenimiento en Corea del Sur comenzó a profesionalizarse y a implementar rigurosos sistemas de entrenamiento, inspirados en el modelo japonés de ídolos pop. Sus raíces se remontan a 1992, cuando Seo Taiji and Boys hizo su debut. Este grupo revolucionó la música tradicional coreana al mezclar hip hop, rap y sonidos occidentales, creando un antes y un después en la escena musical del país. Desde entonces, el K-pop ha evolucionado bajo un modelo muy estructurado, impulsado por grandes agencias de entretenimiento que preparan a sus artistas durante años antes de su debut. Este sistema incluye un entrenamiento intensivo en canto, coreografía, actuación, idiomas y manejo mediático, lo que explica el alto nivel de profesionalismo que caracteriza a los idols en escenarios internacionales.

Sin embargo, fue en la década de 2010 cuando el K-pop femenino tuvo un brillo intenso a nivel internacional. Grupos como Girls’ Generation, 2NE1 y Wonder Girls abrieron el camino, pero la verdadera explosión global llegó con una nueva generación de artistas que supieron aprovechar las plataformas digitales y las redes sociales para conectar con audiencias que antes no tenían acceso a la música asiática.

Blackpink , Twice, Itzy y Aespa son otras artistas coreanas que también han conquistado este tipo de plataformas y escenarios internacionales con producciones que fusionan coreografías perfectas, una gran estética visual y conexiones profundas con sus seguidores. Este fenómeno cultural se ha convertido en un ejemplo del llamado “soft power” (poder blando) surcoreano: un tipo de influencia que no proviene de la política tradicional, sino de la capacidad de impactar culturalmente a través de la música, las series, la moda y el estilo de vida.

Detrás de cada grupo de K-pop hay un sistema de entrenamiento. Las idols femeninas del K-pop atraviesan un proceso que muchos comparan con el de los atletas olímpicos. Desde muy jóvenes son reclutadas por grandes agencias de entretenimiento y pasan años entrenando entre 12 y 16 horas al día. Aprenden a cantar, bailar, rapear, actuar, estudian idiomas y se preparan en habilidades de comunicación. Este sistema puede durar desde unos pocos meses hasta más de una década.

Así nacieron “Las Guerreras K-pop”

El punto más alto de este fenómeno se ha dado entre 2025 y lo que va del 2026 con la llegada de “Las Guerreras K-pop”. En junio de 2025, Netflix lanzó una película de animación co-producida por Sony Pictures Animation y dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans. La trama sigue a tres chicas, Rumi, Mira y Zoey, que forman parte del grupo ficticio de K-pop Huntr/x. Estas jóvenes llevan una vida doble: son estrellas de la música y, al mismo tiempo, cazadoras de demonios que se enfrentan a una banda rival cuyos integrantes están poseídos por fuerzas oscuras. Esta combinación de géneros ha sido fundamental para su atractivo global. Esta película animada no solo ha batido récords de audiencia, sino que también ha transformado la manera en que el entretenimiento coreano se exporta e integra en la cultura popular a nivel mundial. En este universo, las mujeres han surgido como guerreras, derribando barreras culturales, desafiando estereotipos de género y redefiniendo lo que significa ser una estrella del pop en el siglo XXI.

Las artistas interpretan a Rumi, Mira y Zoey, en la película animada 'Las guerreras K-pop'. Fotografía por: Getty Images

Desde su lanzamiento, Las Guerreras K-pop se ha convertido en la película más vista en la historia de Netflix, logrando más de 236 millones de visualizaciones en su primer ciclo de exhibición, superando a producciones de gran renombre. Además, su banda sonora, que incluye temas como Golden, Your Idol, Soda Pop y How It’s Done, ha sido clave en su popularidad a nivel internacional. Varias de las canciones de la película lograron entrar simultáneamente en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos, un hito sin precedentes para una película de animación. Golden, el sencillo principal, no solo dominó las listas musicales globales, sino que se mantuvo en la cima de los rankings internacionales durante semanas.

El impacto cultural y artístico de esta película ha dejado huella en la industria del entretenimiento, reflejándose en varios reconocimientos. La película ganó un Grammy a Mejor canción escrita para medios visuales. De igual manera, recibió el galardón a Mejor Canción del Año en los Globos de Oro. Ahora, las artistas se preparan para cantar Golden en los BAFTA, Premios de Cine de la Academia Británica.

Una parte fundamental de este fenómeno no se limita solo al producto audiovisual, sino que también abarca la comunidad que lo acompaña. Desde coreografías inspiradas en la película hasta disfraces, fan art y debates en redes sociales, la audiencia ha transformado el filme en una experiencia viva y participativa.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Cómo se llaman Las Guerreras K-Pop?

La voz que da vida a Rumi, la líder de la banda, es la de EJAE, el nombre artístico de Kim Eun-Jae. Pasó diez años entrenándose en SM Entertainment, una de las agencias más influyentes del K-pop, pero nunca llegó a debutar. Según la empresa, la razón fue que “ya era demasiado mayor” para encajar en el perfil juvenil que suele dominar el medio.

Lejos de rendirse, la artista de 33 años decidió darle un giro a su vida y mudarse a Nueva York, donde estudió arte y comenzó a forjar su camino como compositora y productora. Desde allí, ha colaborado con grupos de renombre como Red Velvet y Aespa. Cuando el proyecto KPop Demon Hunters buscaba una voz intensa y llena de emoción para Golden, su tema principal, su interpretación fue la que convenció a los productores.

Mira, la fashionista del grupo, es Audrey Nuna, una artista de Nueva Jersey con profundas raíces coreanas. Su música navega entre lo experimental y el R&B contemporáneo. En 2021, lanzó su primer álbum, A liquid breakfast, y tres años después, presentó Trench. Aunque su estilo se aleja del K-pop tradicional, esa misma singularidad ha sido fundamental para forjar la personalidad distintiva de Mira.

Zoey, el personaje más rebelde del grupo, es interpretado por Rei Ami, nombre artístico de Sarah Yeeun Lee. Su estilo musical mezcla pop alternativo, rap, sonidos electrónicos y elementos de R&B. En 2021, lanzó Foil, su álbum debut, donde explora temas como la identidad, el empoderamiento y la libertad creativa.

En la trama de la película, las Guerreras K-pop (HUNTR/X) han estado juntas durante varios años. Ya se han consolidado como una girlband y son un equipo experimentado en la caza de demonios. Sin embargo, en la vida real, como un proyecto creativo y cinematográfico, llevan desde el 2025, el año en que se lanzó la película y se presentó oficialmente al público este grupo ficticio.