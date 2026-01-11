Pipe Bueno: así ha sido su vida y evolución tras mudarse a México: “Es un redescubrir”

“Los cambios que tenido en este tiempo no solo han sido desde el tema físico, porque lo que yo canto ahora no tiene comparación con lo que yo cantaba hace 17 años", dice Pipe Bueno, convencido de que su mudanza a México, donde tuvo que comenzar de ceros, ha sido una oportunidad para recordar sus inicios, cuando todo era incertidumbre, pero donde también había ilusión y un deseo genuino de hacer música.

Con esta renovación y después de casi dos décadas de trayectoria, el intérprete de “Cupido falló” entendió el verdadero sentido de la música: “Creo que lo más importante es decirle a la gente que uno en este tema artístico, con el tiempo casi que todo se vuelve cíclico y vuelve a comenzar. Uno se puede perder en su esencia musical porque cuando uno comienza hay mucha inocencia, improvisación y ganas de hacer las cosas simplemente porque te gustan y sin ningún otro interés, y eso hace que eso sea más mágico, pero con el tiempo se te vuelve tu negocio, entonces también empieza uno a viciarse de cosas y eso también es un error, no hay que perder la forma en que uno hace su música con el pasar de los años. Eso es lo que hace el tiempo, de repente vuelves otra vez a la raíz”.

“Reencontré todo lo que quiero proyectar”: Pipe Bueno

En esta nueva etapa, Pipe promete establecer una conexión más profunda entre todos los aspectos de su vida y su carrera: “Ahorita estoy en esa etapa y ya reencontré todo lo que quiero proyectar de Pipe Bueno y si el año pasado fue maravilloso, no me imagino este, porque de verdad creo que la gente va a sentirse muy a gusto con lo que van a ver de mí. Va a haber una conexión muy bonita entre la imagen, la música, lo que digo, lo que hago, cómo me veo todo el tiempo, lo que represento, lo que proyecto, todo va a estar interconectado. Esto es un redescubrir en esta etapa de más madurez. He estado como un niño redescubriendo cosas muy pequeñas en el tiempo y cada vez que descubro algo me llena de mucha emoción porque viene de una nueva etapa que la van a vivir ustedes conmigo, va a estar increíble".

Con el paso del tiempo, ha adquirido una nueva visión sobre su papel en la industria. Ha colaborado con varios artistas emergentes, reconociendo lo importante que es apoyar a quienes están dando sus primeros pasos en la música, así como lo hicieron con él en su momento. “Es importante que alguien le tienda la mano a uno en el momento que uno lo necesita o en esos momentos que se está comenzando, donde no todo el mundo cree, donde todo es un poco más difícil. Y como yo pasé por eso, también es devolverle un poco a la vida”.

Pipe Bueno, cantante colombiano. Fotografía por: Prensa del artista

“Incomodidad no es que yo esté allá sintiéndome mal”

El traslado al país azteca con Luisa Fernanda W y Máximo y Domenic, sus dos hijos, marcó un cambio significativo. Lejos de la comodidad que sentía en Colombia, donde ya era una figura consolidada en la música, Pipe se enfrentó a un escenario distinto. “México ha sido una parte grande del motor de este cambio que se avecina. No a todo el mundo le gusta incomodarse y la verdad nosotros fuimos a México a eso y no para que suene mal. En Colombia vivimos en una burbuja donde gozamos de beneficios o privilegios por lo que representamos en nuestro país, porque, modestia aparte, nos quieren demasiado, hay mucha gente que a uno le expresa cariño de muchas maneras y llegamos a México y eso no estaba pasando”.

México, además, se ha convertido en el motor que ha impulsado su mejor versión. El cantante está construyendo una imagen artística con un alcance internacional, capaz de conectar con audiencias de diferentes países de América: “Lo que viene para mí es justo pensando en lo que debo presentar para México y en el artista que me quiero convertir transversalmente de una manera más global, pensando en Estados Unidos, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, cómo se ve Pipe bueno ahora en esta en esta figura que es más internacional. El estar incómodo hace que eso sea maravilloso, sea más fácil. Incomodidad no es que yo esté allá sintiéndome mal, sino es de, entre comillas, volver a comenzar de cero sin que así sea porque ya hay unos pasos gigantescos avanzados, tengo unos amigos increíbles y los más duros que me han abrazado, que me han dado un espaldarazo”.

Este proceso ha tenido un impacto profundo en su vida familiar. La experiencia los ha unido más y les ha hecho enfrentar nuevos temores e inseguridades: “Nos ha sacado los miedos, las inseguridades que antes no teníamos. Eso ha sido maravilloso, sentirse completamente vulnerable, que es muy bonito, porque eso hace que las crisis o los momentos complicados saquen lo mejor de ti. Por lo general, en una crisis salen las mejores ideas y sin querer decir que esto es una crisis, quiero decir es que en el estado que estamos, de estar allá en modo trabajo, hace que se despierte eso en ti y se saca un montón de cosas nuevas dentro de la carrera de uno”.

Con un equipo de trabajo fuerte y una disquera que se ha convertido en un apoyo fundamental, actualmente Pipe Bueno dirige toda su energía hacia lo que está por venir. “En este momento estoy en modo supervivencia, no por mal, ahora estoy mucho más reflexivo. Estoy agradecido con el trabajo de la disquera y el equipo, hace mucho tiempo no tenía un equipo de trabajo tan sólido como el que tengo hoy. Todavía me queda un montón de trabajo y comienzo este año lanzando música. Realmente ahorita estoy es dándole como un tigre trabajando, camellando, pensando en todo lo que se viene”.