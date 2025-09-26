Camarógrafo de Shakira se cayó. La reacción de la cantante generó críticas. Video

La gira de Shakira Las mujeres ya no lloran ha sido un éxito mundial. El tour, que se inspira en su más reciente álbum del mismo nombre, no solo celebra su resiliencia y empoderamiento tras su ruptura de Piqué en el 2022, sino que también representa un regreso triunfal a los grandes escenarios después de varios años. La artista barranquillera había puesto en pausa su carrera por apoyar la de Piqué, el padre de sus hijos Milan y Sasha. Sin embargo, tras tomar caminos separados, regresó con más fuerza. La ruptura fue su inspiración para crear nuevas canciones que se volvieron un éxito y que la llevaron a hacer su gira por el mundo.

¿Qué pasó con el camarógrafo de Shakira?

En las últimas horas, se volvió tendencia en redes sociales un video del concierto de Shakira en Veracruz, en México. Como es costumbre en cada presentación, la intérprete de Soltera hace una entrada especial al escenario, caminando entre el público.

Mientras ocurría eso, uno de sus camarógrafos cayó de espaldas al suelo al tropezar con una de las vallas que había en el pasillo de acceso al escenario. Inmediatamente, se observa que Shakira quedó sorprendida, pero continuó con su caminata para subir a la tarima. Ese detalle fue criticado por los internautas en redes sociales, quienes aseguraron que estuvo mal que no lo hubiera auxiliado, pese a que los demás miembros de la producción lo ayudaron. Sin embargo, hubo otros usuarios que la apoyaron.

Se descarriló él chaparrito (camarógrafo)😭

— ★.•†•.★ (@TheBoyCabra) September 21, 2025

“Shakira: aún respira sigamos el show”, “hay muchas personas para ayudarlo ahí y ella tiene que seguir con el show”, “que lo ayuden los que pueden, ella qué iba a hacer”, “en otro video de frente, Shakira se queda boquiabierta, pero tuvo que seguir. No fue indiferente a la situación. No anden inventando”, “qué pena, debió mostrar algo de empatía ante la situación, creí que era más humilde”, “ni lo determinó”.

¿Shakira y Beéle preparan colaboración?

Esta semana, también fue tendencia un video de la barranquillera bailando con Beéle, el artista quien recientemente protagonizó un escándalo tras la filtración de un video íntimo con Isabella Ladera.

Los artistas aparecen en un estudio de grabación bailando al ritmo de Curruchuchu, el clásico de La Niña Emilia. Aunque no estaban cantando, los usuarios en redes sociales comenzaron a especular sobre una posible colaboración.