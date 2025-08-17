¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Shakira y Piqué vendieron una de sus mansiones en España por millonaria cifra

Tres años después de la separación, la cantante barranquillera y el exjugador de Barcelona lograron deshacerse de una de las tres viviendas que conformaban su complejo residencial en Esplugues de Llobregat.

Por Redacción Vea
17 de agosto de 2025
Tres años después de la separación, la cantante barranquillera y el exjugador de Barcelona lograron deshacerse de una de las tres viviendas que conformaban su complejo residencial en Esplugues de Llobregat. 
Fotografía por: Instagram @shakira @gerardpique3 | Edición: Vea

Desde que Shakira y Piqué hicieron pública su separación, en el 2022, iniciaron un proceso legal para hacer la repartición de bienes. La expareja puso en venta las propiedades que tenía, pero hasta el momento no se había concretado ninguna venta.

¿En cuánto vendieron Shakira y Piqué la mansión de Esplugues?

Durante su relación, Shakira y Piqué compraron tres casas contiguas con la idea de transformarlas en un gran complejo familiar. El diseño, realizado por la arquitecta Mireia Admetller, contemplaba amplios jardines, piscinas, un gimnasio, una sala de juegos, un estudio de grabación y terrazas con grandes vistas, pero la ruptura detuvo el proceso de reforma e integración, dejando tres casas separadas.

Medios internacionales habían afirmado que la pareja estaba teniendo pleitos porque no lograba ponerse de acuerdo para definir el precio de venta. La intérprete de Monotonía había establecido un precio inicial de alrededor de 12 millones de euros, mientras que Gerard estaba dispuesto a considerar ofertas entre 6 y 10 millones. Esto generó tensiones y provocó retrasos en el proceso.

Mansión de Shakira y Piqué.

Mansión de Shakira y Piqué.

Fotografía por: Captura de pantalla Google Maps

Finalmente, una de las tres casas logró vendenser por un monto superior a los 3 millones de euros, según varias fuentes como ABC, Europa Press, La Vanguardia y El Español. Las otras dos propiedades principales siguen en el mercado, con un valor total estimado de 10,99 millones de euros.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La venta marca el comienzo de la disolución definitiva del patrimonio común. El resto del complejo sigue en venta, manejado de manera discreta por una empresa dirigida por Joan Piqué. Ambas propiedades abarcan alrededor de 3.800 m² de terreno, con 715 m² construidos y 630 m² habitables, que incluyen lujos como piscina interior y exterior, bodega, gimnasio, estudio, entre otros. Este conjunto inmobiliario representó el sueño familiar de la cantante y también empresario, el hogar donde vivieron junto a sus hijos Milan y Sasha y donde esperaban seguir compartiendo el resto de sus vidas. Hoy, su venta simboliza el cierre de un capítulo importante en sus vidas, mientras cada uno sigue su propio camino por separado.

