7 famosas que celebran su primer Día de la Madre: Paulina Vega, La Segura y más

El primer Día de la Madre es un momento único en la vida de las mujeres, quienes hoy sienten esta fecha de una manera diferente, con una sensibilidad especial compartiendo con sus seguidores la alegría y los desafíos que conlleva convertirse en madre.

A continuación, las famosas que celebran su primer Día de la Madre:

Paulina Vega

El pasado 23 de febrero, la Miss Universo sorprendió a sus seguidores al anunciar que se había casado y que, además, se había convertido en madre por primera vez. La noticia causó revuelo, pues la barranquillera nunca hizo pública su relación sentimental y menos su embarazo.

Por ahora, la exreina no ha publicado fotos de su hija. En la publicación que hizo, escribió: “estoy muy feliz de compartirles la noticia de que mi esposo y yo tuvimos una hija ❤️ Los amo a todos y gracias por su apoyo incondicional”.

Los comentarios en redes sociales, en su mayoría, han sido elogiando el cuerpo que le quedó luego de dar a luz: “no salgo del shock de que tenga un esposo y una hija y mira ese abdomen, esta mujer es una maravilla”, “cómo es posible que haya tenido una hija y siga con el mismo cuerpón”, “después de tener hijos sigue con tremendo cuerpo”.

Isabel Cristina Estrada

La actriz de la primera temporada de Nuevo rico, nuevo pobre anunció el nacimiento de su primogénito el 24 de abril pasado. A los 45 años, Isabel Cristina Estrada se estrenó como mamá y a través de sus redes sociales ha mostrado cómo ha sido su experiencia.

“Este ha sido el acto de fe más grande que he vivido, porque es entender que no tengo el control, donde no tengo ni idea de nada, donde la única opción es confiar y ser positivo que todo está y estará bien”, escribió.

Ana Lucía Domínguez

El 6 de septiembre del año pasado, la actriz de Pasión de Gavilanes compartió el nacimiento de Luciana, su primogénita con el también actor Jorge Cárdenas. “Mi primer día de la madre junto a Luciana”, escribió en sus redes sociales. Actualmente, la bebita tiene 8 meses.

La Segura

La creadora de contenido, exparticipante de La casa de los famosos, se convirtió en madre por primera vez el pasado 12 de abril. A través de su cuenta de Instagram donde tiene 10 millones de seguidores, ha mostrado fotos y videos de Lucca y se ha mostrado muy emocionada al disfrutar esta nueva faceta de su vida.

Carolina Gaitán

El 4 de agosto del año pasado, la actriz y cantante anunció el nacimiento de su hijo. La artista se convirtió en madre a los 40 años. “Les comparto que llegó Salo a nuestras vidas. Mis respetos a todas las mujeres, a todas las madres. Wow. Bienvenido al mundo mi amor”, escribió.

Toya Montoya

La modelo María Victoria Montoya, conocida como la “Toya” Montoya dio a luz el 28 de julio del 2024 a Isidro, su primogénito, quien nació fruto de su amor con Luis Vásquez. “Dice una antigua leyenda, que cada mujer en el parto, abandona su cuerpo y viaja a las estrellas para recoger el alma de su hija o hijo, para regresar a la tierra juntos. Después de ese viaje, después de ese vuelo profundo y sublime, la madre jamás vuelve a ser la misma. De regreso ella viene convertida en loba, en mariposa, en delfín, en luna, en sol, en tierra y en viento. Llega convertida en el misterio eterno de la vida convertida en luz”, escribió en sus redes sociales.

Andreina Solórzano

La periodista y presentadora de Noticias Caracol había anunciado su embarazo en julio del año pasado. En diciembre dio a luz a Leo, su primer hijo con su esposo Jesús Márquez Presilla. Hoy celebra su primer día de la madre.