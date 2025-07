A Altafulla no le han pagado los 400 millones de La Casa de los famosos. ¿Por qué?

El pasado 9 de junio, tras 134 días de convivencia entre participantes, el reality de convivencia La casa de los famosos 2025 llegó a su final. La expectativa era grande ya que los dos personajes más opcionados para llevarse el premio mayor eran Melissa Gate y Andrés Altafulla.

Al final, el victorioso fue el cantante barranquillero que había sido respaldado por icónicas figuras no solo del entretenimiento, sino de la vida deportiva y nacional como el alcalde de la Arenosa o los futbolistas Luis Díaz y Juan Fernando Quintero.

No obstante, casi un mes después él mismo confirma que no ha recibido la cantidad, por lo tanto tampoco se la ha comenzado a gastar como también se especula.

El influenciador que además sostiene una relación sentimental con su excompañera de reality Karina García, que muchos pensaban caducaría cuando el formato terminara, concedió declaraciones a Lo sé todo y allí se refirió a lo que ha ocurrido con el pago de la millonaria suma.

La verdadera cantidad que recibirá Andrés Altafulla

Para comenzar explicó que debido a la alta suma no es un pago que se pueda hacer de la noche a la mañana, sino que requiere un trámite y unos requisitos, que tanto el pagador como el beneficiario deben cumplir.

Sobre la maleta que se vio al aire en el último episodio del reality y que aparentemente contenía el dinero del premio también explicó que se trataba de un elemento de utilería.

“La gente piensa que me fui con la plata en la maleta, pero nada de eso. Estamos haciendo todo el papeleo, porque es un monto alto y toca hacer la facturación electrónica”, dijo Andrés

“El dinero que entregaron en la final era solo una representación simbólica del premio. Ganado es ganado, solo que hay que esperar”, explicó dando a conocer además que en realidad la suma que recibirá estará en el orden de los 280 millones, pue shabrá retenciones. “Ganancia ocasional te quita como el 30 %, pero bueno, ganado es ganado. Eso no lo quita nadie”.

Adicionalmente, se refirió a cómo la vida le ha cambiado desde que ganó el reality que volvió a ubicarlo en la popularidad. “No hemos parado ni un día, estoy cantando en distintas ciudades, la agenda está full. Mis canciones se metieron en el top viral de Colombia y hasta de otros países, eso es una locura”, dijo quien hace casi una década participó también en Protagonistas de nuestra tele.

Por supuesto ha tenido una agenda llena de eventos que no le han permitido el descanso. “No hemos tenido descanso desde que salí, he estado cantando en diferentes ciudades, hemos estado asistiendo a eventos y tenemos una agenda súper ocupada, yo ni me la creo”, dijo.

Una vez tenga un espacio de tiempo quiere descansar junto a los suyos. “Quiero tirarme un descanso, un viaje con mi familia, con mis papás porque duré mucho tiempo separado de ellos por estar en el programa y quisiera darme esa oportunidad de descanso con ellos porque lo merecemos”,

También se refirió a su noviazgo son Karina. “Nuestra relación está muchísimo mejor aquí afuera. Estamos felices, compartiendo momentos hermosos con sus hijos y conmigo. Hemos estado juntos en Medellín, en Barranquilla, y todo ha sido color de rosa. La verdad es que nos ha ido muy bien".

