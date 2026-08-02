A Camila Jurado, de ‘Pa seguirte queriendo’ un accidente la cambió: “Me siento adulta”

Seis años atrás, Camila Jurado tenía 24 e interpretaba a Juliana, la rebelde de ‘Pa quererte’. La adolescente, que vivía en conflicto con sus padres, terminaba viviendo la maternidad. Al finalizar las grabaciones, la actriz se mantuvo vigente en la pantalla y en teatro. Hizo parte del elenco de ‘Te la dedico’, personifico a Ángela en ‘El señor de Los Cielos’, se metió en la piel de Silvana en ‘Los Billis’ y asumió el rol de Elena en ‘Estado de fuga’.

La actriz, quien está al aire en ‘Doc’, de Netflix y ‘Criado por sicarios’, de Disney, asumió de nuevo el personaje de Juliana, esta vez en la segunda temporada de ‘Pa’ quererte’, titulada ‘Pa’ seguirte queriendo’.

Sin duda, ni Juliana ni Camila son las mismas luego del tiempo transcurrido. “Creo que de los 24 a los 30 son un mundo de cosas las que pasan y realmente en ese momento no me sentía adulta, en este momento, me siento adulta (…) Entonces creo que poder ver ese crecimiento también en el personaje y hacerlo tan real te vuelve más adulto, porque te hace madurar como sea. En el caso de ella tiene un hijo, tienes responsabilidades, tienes una vida que tienes que cuidar, que no es la tuya, y que depende de ti”.

Volver al set y compartir con personas que de alguna manera se habían constituido en su familia, la llenó de felicidad. “Fue muy lindo, porque no solamente creció el personaje en ficción, sino que en realidad pasaron seis años, han pasado muchas cosas en mi vida”, insistió en su charla con Vea de El Espectador.

Camila no ha necesitado un hijo, como Juliana, para ser consciente de su responsabilidad y el impacto de sus decisiones: “Yo no soy mamá, pero si hay muchas cosas que han pasado donde he tenido que ver la adultez a la cara y decir: ‘Pucha, es que tengo que madurar o enfrentar esto desde un lugar mucho más adulto o no se puede seguir o no lo logro’”.

Un accidente que enseña

Mientras su personaje tuvo que hacerse responsable como madre, Jurado ha luchado con sus propios conflictos internos al tiempo que siguió muy activa en su carrera artística. “He tenido que lidiar con aprender a ponerme a mí misma en primer lugar, ser la responsable de mi vida. Ya no son los papás los que solucionan todo. Entender que tengo la fortuna de que mis papás están cerca. Si yo necesito algo de ellos, ellos van a estar disponibles para mí, pero al final la responsable soy yo”.

Un percance automovilístico le dejó enseñanzas profundas. “Tuve un accidente hace dos años. Estaba con una persona, me estrellé, pero no fue contra algún otro carro, sino que perdí el control. Fue lidiar con la culpa, con la enfermedad, con ser cuidadora”, recordó. En el proceso tuvo que entender que se trató justamente de eso, de un accidente.

“Entonces la vida me ha puesto en situaciones muy fuertes donde he tenido que ser yo la que me tengo que poner por encima de muchísimas cosas, cuidar mi salud, cuidar mi salud mental para poder responder con todo y también asumir las responsabilidades que conllevan las decisiones que uno toma. Creo que esa es la adultez”.

Otra lección que le quedó del suceso mencionado tiene que ver con la valoración de la vida misma: “Hubo un segundo donde dije ‘ya me fui’, porque el carro dio muchas vueltas, entonces en una de esas, dije: ‘por favor no me lleves’. Y también creo que fue no dar la vida por sentada. Es un cliché muy grande decir ‘la vida es una, vívela’, pero es cierto. Cuando tú de verdad sientes en todas las células de tu cuerpo que esto se puede acabar, y que en cualquier momento todo puede cambiar, creo que eso me cambió el chip, porque para mí era muy fácil decir ‘sí, ya no quiero más, esto está demasiado pesado’”.

Con la madurez que dejan las experiencias, el trabajo de salud mental hecho y el paso de los años, volvió a sumergirse en Juliana, su rol en ‘Pa seguirte queriendo’. Hacerlo no le resultó nada complejo porque un equipo la esperaba. “Rodeada de mis compañeros todo encajó como debía ser”.

Entre Bogotá y el Tayrona

Decidida a vivir la vida con plenitud, sin dejar espacio a sueños sin cumplir, Camila combina su profesión como actriz con su día a día como emprendedora. Desarrolla esta faceta en el Caribe colombiano. A Bogotá viene a trabajar y a visitar a los suyos, pero en el departamento del Magdalena tiene su base comercial y también su vida afectiva, pues allí comparte con su pareja desde hace ocho meses. “Tenemos un proyecto que es por el Tayrona, se llama ‘Casita Mija’, donde estamos metiendo un montón de cosas que disfrutamos ambas”.

La artista vive todos los días la realidad del espacio anhelado. “Laura disfruta mucho la cocina, ella es dueña del café. Yo disfruto mucho las películas, el arte, los espacios para crear. (…) Es un lugar que tiene café, pero también tiene un hospedaje por si te quieres quedar en la casa, no es un hostal o un hotel, sino de verdad, un espacio para convivir con gente de la zona, pero si quieres también tu espacio puedes quedarte ahí creando, haciendo cerámica. Si escribes, es un lugar también donde puedes sentarte a escribir. Tenemos también cosas para bordar. La intención es que ahí puedas conectarte con tu lado más artístico”.

De regreso a la Universidad

De momento, planea pasar una buena temporada en la capital, pues tiene previsto retomar sus estudios de Psicología y conforma el elenco de ‘Rotos’, pieza teatral dirigida por Carlos Ruge que se presentará desde el 29 de octubre y hasta el 14 de noviembre en el teatro La Mama. “Es sobre una pareja que sabe que no tiene que estar junta, pero no se puede dejar. Tiene drama, comedia y realismo, todo como la vida misma”.

“Ahorita estoy muy feliz, creo que es muy fuerte agradecer a un evento tan traumático, pero a mí el accidente automovilístico me sacudió la vida. Antes daba la vida por sentada”.

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