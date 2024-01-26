Alina Lozano revela por qué no está en ‘Pa’ seguirte queriendo’ ¿Qué opina de su remplazo?

La actriz Alina Lozano se convirtió hace ya un tiempo en una figura importante del mundo digital y tan solo en Instagram cuenta con más de 700mil seguidores. La destacada intérprete ha sido tendencia en varias oportunidades luego de que visibilizara su relación con el también generador de contenido Jim Velásquez, con quien, según indicó hace pocas semanas, terminó.

La actriz personificó a doña Elvira, en la novela de RCN ‘Pa quererte’, quien era la esposa de Octavio Victoria, rol desempeñado por Luis Eduardo Arango y que en el primer episodio de la segunda temporada de la serie, que RCN denominó ‘Pa seguirte queriendo’, murió debido a un ataque cardíaco.

Sin embargo, en esta nueva etapa de la historia, la única actriz que no se vio fue Alina. Los televidentes se encontraron con que Aida Morales pasó a representar a la viuda legal de Octavio.

Alina dedicó una reciente publicación de su Instagram a explicar la verdadera razón por la que no estuvo en el proyecto y expresó que lo hace debido a los cuestionamientos que ha recibido de su público que la ha extrañado en la novela.

“Doña Elvira solamente hay una”, Alina Lozano bromeando

“Pero qué está pasando que ‘zaperoco’ fue el que armaron... ola... me mataron a mi disecado, me sacaron a mi gatito siamés, yo misma no estoy ahí o sea, qué es esto, qué extraño, estos son universos paralelos. Doña Elvira solamente hay una. ¿Cómo me van a remplazar? ¿Cómo me van a matar a mi marido, a mi Octavio?”, comenzó diciendo divertida la actriz, en el video que subió sobre el tema y luego dio la respectiva razón.

“Amigos lindos que me están comentando muchísimo que ¿cómo así que Aida Morales me está reemplazando?, ‘que cómo así que doña Elvira no está ahí y que además me dejaron viuda”, más adelante emitió su opinión sobre el trabajo de su remplazo Aida Morales, quien compartió set con ella ‘Pedro el escamoso’ donde Lozano fue doña Nidya y Aida, una prima.

“Qué tremenda actriz la que esta interpretando ahora el personaje de Elvira una mujer con trayectoria. Una mujer muy talentosa, qué bueno por el proyecto por doña Elvira. Me alegro mucho recuerden que me hubiese encantado estar ahí, pero estaba haciendo otro proyecto que se grabó por las mismas fechas”

En el video Alina volvió a bromear sobre el gatico siamés que su personaje tenía en la historia.

Con su material, la actriz dejó claro que nada tiene que ver su ausencia de la producción de RCN con su ahora ex Jim Velásquez, como algunos cibernautas comentaron en redes.

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