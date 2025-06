Actor colombiano sobrevive como cajero en tienda de autoservicio “estaba en ceros”

Daniel Ruenes es un joven actor colombiano que ha trabajado en diferentes campañas publicitarias para diferentes marcas en Colombia y en México, donde reside desde hace cuatro años.

¿Qué pasó con Daniel Ruenes, actor colombiano?

Recientemente, el artista reveló que enfrenta una de las etapas más duras de su vida profesional. Tras haber trabajado con importantes marcas y haber participado en proyectos de actuación, hoy sobrevive como cajero en una tienda de autoservicio. Lejos de ocultarlo, habló con franqueza sobre su situación y lo que ha significado este cambio radical en su vida.

“Llegué a México después de la pandemia, porque tenía ganas de crecer. Allá en mi tierra trabajaba en una granja de cerdos. Me ofrecieron trabajo acá y probar suerte en el modelaje”, contó para TVNotas.

El joven actor desfiló para reconocidos diseñadores y participó en el Fashion Week México. Además, se convirtió en embajador de marcas especializadas para el cuidado de la piel y actuó en varios capítulos de programas unitarios para Televisa que aun no han salido al aire. Sin embargo, de un tiempo para acá dejó de recibir ofertas de empleo, por lo que ha tenido que rebuscárselas de otras maneras.

“En Colombia tuve varios trabajos de eso, pero aquí todo se dio más rápido. Después llegaron las oportunidades en la actuación y quiero pensar que lo que vivo es solo un bache en el camino”.

Daniel confesó el dolor de ver cómo su vida artística comenzaba a desmoronarse. “Fue difícil empezar a ver cómo mi carrera iba en decadencia. No sabía qué hacer, literal, estaba en ceros. No me podía regresar a mi país, porque no tenía dinero ni para pagar el boleto”. Me preguntaba: ‘¿ya no soy bueno?’. Me ponía a llorar”, reveló.

De las pasarelas y las pantallas a cajero de una tienda

Su situación económica lo obligó a buscar alternativas urgentes. Hoy, trabaja como cajero en una tienda de conveniencia, y lejos de avergonzarse, lo asume con dignidad.

“De colaborar con marcas super top, ahora estoy en una tienda de conveniencia y no me da pena decirlo. La vida cuesta, pero no hay que darse por vencido. La gente piensa que es fácil quedarse en un proyecto, pero hay que seguir intentando”, mencionó.

Ruenes habló también de la inestabilidad del mundo artístico: “el mundo de la moda, el fashion, las pasarelas y de entrar a los sets de grabación es de tocar muchas marcas y a veces simplemente se va. Las oportunidades no llegan. Te desesperas, porque no pasa nada y siendo extranjero es más complicado. Fueron muchas cosas para mí, y la verdad, fue gratificante encontrar este empleo en esta tienda, que es mi mano salvadora”.

¿Quién es y de dónde es Daniel Ruenes?

El actor y modelo nació en El Bagre, Antioquia. Desde que era niño demostró su pasión por el mundo de las pasarelas. Sufre de vitíligo, pero no ha sido un obstáculo; por el contrario, se ha convertido en parte de su identidad y en un atractivo para las marcas del cuidado de la piel.