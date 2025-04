Actor de ‘María la del Barrio’ fue diagnosticado con cáncer de mama: “ahí estamos”

Héctor Soberón Lorenzo, nacido el 11 de agosto de 1964 en la Ciudad de México, es un reconocido actor con una importante trayectoria tanto en telenovelas como en cine. Antes de dedicarse a la actuación, se licenció en ingeniería electrónica y trabajó como modelo profesional, apareciendo en más de 100 comerciales de televisión e incluso siendo el modelo exclusivo de Hugo Boss en México.

Su carrera como actor despegó en 1992 cuando protagonizó la telenovela Muchachitas. Posteriormente, alcanzó fama internacional con papeles en producciones exitosas como María la del Barrio, Mi Pequeña Traviesa, El amor no es como lo pintan y Pecados ajenos.

Héctor Soberón. Fotografía por: Instagram

Así fue como Héctor Soberón descubrió que tenía cáncer

Recientemente, el galán de las telenovelas mexicano de 60 años, compartió que le diagnosticaron cáncer de mama, una enfermedad poco común en hombres. En unas recientes declaraciones que dio a la prensa de su país, habló de su experiencia para concientizar sobre la importancia de la autoexploración y la detección temprana de esta enfermedad en los hombres.

“Hay que tomar precauciones, hay que autoexplorarse. Tanto el hombre como la mujer. Y si se detecta a tiempo, tienes esa ventana para poder salir y salvarte”, dijo.

Reveló que, afortunadamente, la enfermedad fue detectada a tiempo, por lo que no fue necesaria una intervención quirúrgica. “En el pecho, comencé a tener dolor y afortunadamente no me operaron. Fue tratado solo con medicina y ya. Por eso hay que crear consciencia, porque dicen que al hombre no le da, y sí le da. También le da cáncer de próstata o de mama. No pasó a mayores, se detectó a tiempo, me dieron medicina y rápido", afirmó.

El actor, quien interpretó a Vladimir en María la del barrio, reconoce que, pese al diagnóstico, se encuentra bien. “Yo tuve un tumor. Afortunadamente, ahí estamos... hay que tener conciencia, el cáncer no excluye a nadie”. De igual manera, reveló que su hermano también lucha contra esa enfermedad, pero en el estómago. “Mi hermano pensábamos que estaba sano y de la noche a la mañana pues ahorita ya hay metástasis, estamos todos ahí ayudando a ver qué onda. Algo que tenemos seguro en esta vida es la muerte, o sea, venimos a aprender, a trascender y eso es la enseñanza que te queda. Yo hoy por hoy estoy seguro que el día de mañana si yo dejara de existir en mi epitafio van a poner ‘Fui feliz’“.