Julio Iglesias tendría problemas de movilidad: “sufre un desgaste progresivo”

Julio Iglesias es uno de los cantantes más emblemáticos de la música española. Con más de cinco décadas de carrera artística, el cantante, nacido el 23 de septiembre de 1943 en Madrid, España, se ha convertido en el artista latino más exitoso con más de más de 300 millones de discos vendidos en todo el mundo.

Antes de lanzarse al mundo de la música, Iglesias tenía una prometedora carrera como futbolista, donde jugaba de portero en las divisiones juveniles del Real Madrid. Sin embargo, un grave accidente automovilístico en 1962 lo obligó a dejar el deporte.

Durante su proceso de recuperación, descubrió su verdadera pasión por la música y comenzó a componer canciones. Su gran salto a la fama ocurrió en 1968, cuando ganó el Festival Internacional de la Canción de Benidorm con La vida sigue igual. Desde ese momento, su carrera despegó y, a lo largo de las décadas siguientes, se desarrolló como uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial.

Julio Iglesias

¿Qué le pasó a Julio Iglesias?

En las últimas horas, el reconocido cantante español se convirtió en tendencia luego que varios medios internacionales reportaran que, supuestamente, estaría enfrentando serios problemas de salud, generando preocupación en el mundo del espectáculo y en sus fanáticos.

Carlos Herrera, uno de los amigos más cercanos del intérprete de Con la misma piedra, habló en el programa Poniendo las calles de la cadena COPE, donde dio un parte de tranquilidad sobre lo que se ha rumorado: “Está bien, pero no es el accidente”, dijo, refiriéndose a las supuestas secuelas que le habrían quedado al artista en el accidente que tuvo en su juventud.

Sin embargo, reconoció que el cantante sí enfrenta una complicación de salud: “El problema está en la columna y eso ha hecho que tenga muchas deficiencias. Sufre un desgaste progresivo”.

De igual manera, aseguró que el papá de Enrique Iglesias bromea diciendo que: “de cintura para arriba está estupendamente y de cintura para abajo, tiene 500 años”.

Julio Iglesias no tiene osteoblastoma

Herrera aprovechó para aclarar los rumores que han surgido con respecto a un supuesto cáncer que tendría Julio. Sobre eso, dijo: “el osteoblastoma es un cáncer benigno muy puñetero. Eso le ocurrió, pero no lo tiene ahora. Lo tuvo cuando fue operado poco después de ese accidente de tráfico. Ahora no tiene ninguno. La salud no la tiene mal, sigue con buen humor y con muchas ganas de venirse a España a dar una vuelta”. Las dificultades que tendría para caminar estarían relacionadas con su avanzada edad.