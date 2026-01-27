Quinton Aaron, hijo de Sandra Bullock en la película ‘Un sueño posible’, lucha por su vida ⁠

Quinton Aaron alcanzó la fama con la película ‘Un sueño posible’, al lado de Sandra Bullock.

Pese a que ha participado en otras cintas como Madres e hijas, Justice y Bad Company, ha sido la historia basada en la vida de Michael Oher, un joven proveniente de un hogar disfuncional y humilde, que logró convertirse en jugador de fútbol americano de la NFL, gracias a una familia que lo adoptó y le permitió creer en él, la que le ha dado popularidad en el mundo entero.

En ‘Un sueño posible’, Sandra Bullock encarnó a su madre y se llevó el premio Oscar por esta interpretación.

Este viernes 23 de enero el actor, nacido hace 41 años en Nueva York, sufrió una caída cuando caminaba por las escaleras de su casa, según informó su esposa, Margarita Aaron. Anteriormente él habría experimentado un dolor de cuello y espalda. La esposa decidió llevarlo a urgencias a una clínica en Atlanta, ya que tras la caída, tenía problemas para respirar y no podía comunicarse.

A medida que pasaron los días, hubo una pequeña evolución, sin embargo este lunes 26 se informó, según TMZ, que la condición de Aaron es crítica y está respirando gracias a soporte vital.

Quinton Aaron está conectado a un respirador

El actor que al parecer, perdió la sensibilidad en las piernas y por ello, se derrumbó en su hogar estaba teniendo problemas de salud relacionados con diabetes y sobrepeso. En la clínica ha recuperado y perdido la consciencia en varias ocasiones, y debido a esta situación irregular los médicos recomendaron el respirador.

Ahora el panorama se hace más crítico porque se le ha descubierto una infección en la sangre. Los galenos están haciendo exámenes más especializados para determinar la causa.

Según reveló el mánager del artista a TMZ, está recibiendo la atención adecuada y que muestra signos de mejoría; sin embargo, aún no hay un diagnóstico preciso. En palabras para Fox News, su esposa indicó: “Sigue tomando antibióticos, antibióticos generales para cubrir cualquier problema que pueda tener con la sangre. Aunque parecía estar un poco lúcido, no respondía mucho. Al menos me hizo un gesto con el pulgar hacia arriba cuando hablé con él, lo cual fue prometedor. En este momento, afortunadamente, el tubo endotraqueal o la asistencia respiratoria que tiene no están haciendo todo el trabajo”.

De momento, la familia ha abierto un fondo para recaudar dinero que permita cubrir los gastos médicos en GoFundMe. El objetivo es reunir 35 mil dólares.

En mayor del año pasado el estelar de The blind side, título de ‘Un sueño posible’ en inglés fue hospitalizado de urgencia al padecer de dolores de cabeza. En ese entonces estaba en California y fue diagnosticado con gripe y neumonía.

