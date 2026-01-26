Nicolás Rojas: ¿Quién es el nuevo presentador de ‘Noticias Caracol? Edad, profesión y más

Nicolás Rojas llegó al informativo unas semanas antes de la pandemia. Venía del canal Cristovisión donde se había interesado más por las labores de producción y edición de esa señal, aunque también intervenía en la elaboración de notas.

Desde que empezó en la universidad procuró acumular experiencia: integró equipos de emisoras universitarias o canales pequeños, aunque sabía que no significaba una remuneración económica. Dentro de su trayectoria no había grandes nombres de empresas de medios que lo hicieran muy atractivo en el mercado laboral.

Nicolás hizo sus prácticas en Cristovisión, y ya graduado de Comunicación en la Universidad Santo Tomás, empezó a ejercer como periodista, pero pronto sintió que debía buscar otros horizontes donde crecer. “Era un medio chiquito, con muy poquitos recursos, con insumos escasos. Hacer un noticiero de quince minutos era un trabajo muy grande y ahí es la primera vez que empiezo a enamorarme de los medios de comunicación”, recordó el bogotano que hace tres meses conduce el informativo en la mañana, junto a Daniela Pachón.

Por eso, cuando una amiga le dijo que estaban buscando un periodista de fin de semana en Caracol, envió la hoja de vida sin mucha expectativa. “Me llamó Alberto Medina, que es el subdirector de ‘Noticias Caracol’, y me dijo que hiciera una prueba. ‘Necesitamos que usted grabe, edite una nota y nos la mande,’. Obviamente, estaba acostumbrado a hacer eso en Cristovisión, ahora es algo muy normal, pero en el 2019 o 2020 muy pocos periodistas hacían sus notas completas”.

Rojas le pidió ayuda a un amigo para grabarse; entrevistó a Claudia López y recorrió calles para una nota sobre el Día sin carro. En su contenido procuró dejar ver el impacto que la fecha mencionada tenía en los bogotanos. Su propuesta cumplió los estándares. “Les gustó mucho el formato que hice, porque en el noticiero de Caracol como que más que la voz institucional siempre nos piden estar del lado de la gente, buscando soluciones para las personas, entendiendo que las noticias siempre terminan impactando en la vida diaria y tratar de que las personas puedan expresar sus inquietudes, sus dudas, sus miedos y que nosotros podamos también buscar soluciones”.

Fue así, como reportero del noticiero, que comenzó a recorrer la ciudad, pero muy pronto, las calles llenas de vida y movimiento se convirtieron en un lugar fantasma con la aparición del covid 19. “Empiezo trabajando de viernes a martes. Así como la pandemia para muchas personas fue un momento muy difícil y muy complicado porque perdieron sus trabajos, a un ser querido o tuvieron un problema de salud mental, para mí fue la oportunidad más grande que he tenido en mi vida”.

Para Rojas, el detrás de cámaras quedó atrás y se apasionó aún más por la reportería. “Empiezo a hacer lo que me gusta, a confiar un poco más en mí, a potenciarme como persona, a hablarme a mí mismo, darme cariño, a decirme: ‘si puedes, si lo puedes lograr’”.

De informar sobre lo que sucedía en Bogotá pasó a cubrir la fuente política, área donde siente que mostró profesionalismo y disciplina. En agosto del 2024 ya era parte de la mesa editorial del informativo y entre sus planes estaba el seguir en la reportería, ahora en los eventos políticos del país.

La muerte del papa Francisco llevó al set a Nicolás Rojas

Sin embargo, cuando ocurrió la muerte del papa Francisco, la vida laboral de Nicolás cambió. La historia de los pontífices había sido una pasión desde siempre para el comunicador de 30 años. “Así como a algunos les gusta ‘Star Wars’ y saben todo de la serie, a mí me gusta la historia de los Papas. Entonces cuando el Papa Francisco enferma, sabían acá o recordaban un poco que yo había estado en Cristovisión y me gusta el tema. Empezamos a planear la transmisión con el subdirector Alberto Medina, de qué se podía hacer, a planear un paquete gráfico, etcétera”. Cuando el Sumo Pontífice murió, Nicolás apoyó las transmisiones sobre la triste noticia, así como las eucaristías y en general, todas las ceremonias alrededor del suceso.

“Yo sí te lo digo, no me veía como presentador, tal vez yo me veía como apoyando una transmisión, pero no me veía sentado”, reconoce el periodista, que se sentó en el set por primera vez cuando su compañero Andrés Montoya, conductor de la mañana, se fue de vacaciones.

Poco después, cuando se confirmó que Montoya ya no estaría en el informativo, recibió una noticia que lo dejó perplejo. “Necesito que usted me apoye por un tiempo al frente de la emisión, mañana usted presenta, entonces prepárese, ya sabe más o menos cómo es la dinámica y pues me va contando cómo se siente”, le dijo Juan Roberto Vargas, director de ‘Noticias Caracol’.

Nicolás aceptó el reto, y en la siguiente cita que tuvo con su jefe, el 15 de octubre del 2025, este le hizo sugerencias de trabajo, que para el bogotano han sido más bien consejos de vida y el pilar de su desempeño no solo en el set, sino en su labor como periodista. “Me dijo: ‘solamente le pido que usted en este ejercicio tenga empatía, sencillez, humildad. Que sea buena persona y le ore mucho a Dios’”. Rojas ha procurado desde entonces tenerlas presente.

