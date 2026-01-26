Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Películas, Series y Novelas

Can Yaman: edad, profesión, estado civil y todo sobre el protagonista de Sandokan de Netflix

El actor trabajó en varios melodramas de su país antes de convertirse en estrella de la plataforma. Detalles de su vida y trayectoria.

Por Luz Alexi Castillo
26 de enero de 2026
Can Yaman: edad, profesión, estado civil y todo sobre el protagonista de Sandokan de Netflix
Fotografía por: Instagram

El actor turco, nacido en Estambul hace 36 años, es uno de los nuevos rostros de la pantalla. Yaman, hijo único hijo de un abogado y de una profesora turcos, estudió leyes, gracias a una beca que obtuvo por su buen desempeño como deportista, era basquetbolista.

Al graduarse de profesional, trabajó en una reconocida firma como abogado. Fueron unos amigos suyos los que le insistieron que probara suerte en la televisión. Se presentó en audiciones y así comenzó su carrera en pantalla.

Can trabajó en melodramas de su país que luego comenzaron a popularizarlo en el continente europeo. La internacionalización le llegó en el 2018, con Pájaro Soñador una serie turca que rápido ganó popularidad.

Vínculos relacionados

¿Qué es verdad y qué es mentira de María la caprichosa, de Netflix. María Roa habló con Vea
⁠El botín: reparto, sinopsis e historia real de cinta de Matt Damon y Ben Affleck en Netflix
Jacob Elordi, el monstruo de Frankenstein, sufrió bullying ¿Qué hizo el nominado al Globo?

Ahora es Sandokan, el mítico personaje en la adaptación de la famosa serie italiana de los años 70, que Netflix recién estrenó. La serie ha ido escalando posiciones en lo más visto de la plataforma.

En la producción de Netflix, Yaman comparte set con celebridades como Ed Westwick reconocido actor británico conocido por la serie adolescente Gossip Girl donde dio vida a Chuck Bass, además de John Hannah y Alanah Bloor.

En la serie, sin duda ha llamado poderosamente la atención su físico y sobre este el actor ha comentado que es el resultado de la disciplina que ha tenido por años. De hecho, en algunas entrevistas ha asegurado entrenar hasta 3 horas diarias.

Adicionalmente, Can prestó servicio militar obligatorio en su país cuando ya era un conocido actor. En aquel tiempo lució muy distinto: afetiado, sin cabello y con uniforme militar.

Can Yaman es modelo y tiene novia

Además de contar con habilidades para las escenas de combate, el actor se destaca por los idiomas; domina alemán, italiano, español, francés e inglés. Además de actor, Yaman ha sido modelo, colaboró con la firma de moda italiana Dolce & Gabanna en 2022.

Sentimentalmente hablando, el corazón de Yaman parece que ya fue conquistado. El actor tiene una relación con la también actriz y modelo Greta Ferro, con quien trabajó para una de sus más recientes producciones, El Turco. Ferro también se postula como una prometedora actriz italiana, la joven de 30 años pasó de estudiar economía a ser modelo para Armani.

Aquí más noticias que son tendencia

Por Luz Alexi Castillo

Temas:

Vea

Can Yaman

Sandokan

Netflix

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.