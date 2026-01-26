Can Yaman: edad, profesión, estado civil y todo sobre el protagonista de Sandokan de Netflix

El actor turco, nacido en Estambul hace 36 años, es uno de los nuevos rostros de la pantalla. Yaman, hijo único hijo de un abogado y de una profesora turcos, estudió leyes, gracias a una beca que obtuvo por su buen desempeño como deportista, era basquetbolista.

Al graduarse de profesional, trabajó en una reconocida firma como abogado. Fueron unos amigos suyos los que le insistieron que probara suerte en la televisión. Se presentó en audiciones y así comenzó su carrera en pantalla.

Can trabajó en melodramas de su país que luego comenzaron a popularizarlo en el continente europeo. La internacionalización le llegó en el 2018, con Pájaro Soñador una serie turca que rápido ganó popularidad.

Ahora es Sandokan, el mítico personaje en la adaptación de la famosa serie italiana de los años 70, que Netflix recién estrenó. La serie ha ido escalando posiciones en lo más visto de la plataforma.

En la producción de Netflix, Yaman comparte set con celebridades como Ed Westwick reconocido actor británico conocido por la serie adolescente Gossip Girl donde dio vida a Chuck Bass, además de John Hannah y Alanah Bloor.

En la serie, sin duda ha llamado poderosamente la atención su físico y sobre este el actor ha comentado que es el resultado de la disciplina que ha tenido por años. De hecho, en algunas entrevistas ha asegurado entrenar hasta 3 horas diarias.

Adicionalmente, Can prestó servicio militar obligatorio en su país cuando ya era un conocido actor. En aquel tiempo lució muy distinto: afetiado, sin cabello y con uniforme militar.

Can Yaman es modelo y tiene novia

Además de contar con habilidades para las escenas de combate, el actor se destaca por los idiomas; domina alemán, italiano, español, francés e inglés. Además de actor, Yaman ha sido modelo, colaboró con la firma de moda italiana Dolce & Gabanna en 2022.

Sentimentalmente hablando, el corazón de Yaman parece que ya fue conquistado. El actor tiene una relación con la también actriz y modelo Greta Ferro, con quien trabajó para una de sus más recientes producciones, El Turco. Ferro también se postula como una prometedora actriz italiana, la joven de 30 años pasó de estudiar economía a ser modelo para Armani.

