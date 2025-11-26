Actriz Gina Lima hallada muerta. Su novio fallece tres días después ¿Qué pasó?

La actriz filipina Gina Lima, de 23 años, murió inesperadamente, sin que hasta ahora se conozcan los motivos de su fallecimiento. La actriz, especializada en cine para adultos, era una reconocida figura digital en su país y según los medios locales, fue encontrada en el apartamento en el que vivía con su novio por él, el pasado 16 de noviembre.

El joven que la vio inconsciente, dio aviso al padre de la generadora de contenido y juntos la llevaron a emergencias del hospital más cercano, sin embargo y pese a los esfuerzos del personal médico, allí falleció. Un primer reporte indicó que la influencer tenía líquido en los pulmones, anomalía cardíaca y algunas lesiones externas que no eran mortales. No obstante, la causa exacta del fallecimiento aún no se ha determinado.

¿Qué le pasó al novio de Gina Lima?

De momento, se aguardan los resultados de los análisis de las pruebas toxicológicas e histopatológicas, aunque según las informaciones se hallaron medicamentos y marihuana en la casa de la joven.

En medio de la investigación, se reportó que el 19, tres días después, fue encontrado muerto Iván César Ronquillo,, el novio, también en la zona de Quezon City, un área de Manila, donde vivían.

Al parecer, él habría tomado la decisión de terminar con su existencia, sin embargo es solo una posibilidad que las autoridades buscan confirmar o negar, dependiendo del avance de las investigaciones.

Antes de morir trascendió que el joven publicó un video llorando, donde se evidenciaba lo afectado que estaba por la partida de Gina. “Te amo mucho, Gina, nunca podría hacerlo sin ti a mi lado”. Su familia indicó además que se sentía presionado por mensajes que recibía en redes que lo acusaban d ella muerte d esu novia. Las autoridades también han aclarado que el novio no era sospechoso, ni persona de interés en el caso de Gina.

El padre de Iván César expresó su dolor en declaraciones a GMA Network. “Te quiero mucho. No pude abrazarte. Es demasiado tarde para abrazarte solo cuando ya estabas muerta. Me siento mal por no haberte permitido experimentar ese abrazo” dijo a la cadena de noticias, refiriéndose al anhelo de haber querido abrazar a su hijo por última vez.

¿Quién era Gina Lima?

Gina era una actriz e influencer y creadora de contenido, nacida en Bayugan, era la menor de cuatro hermanos. Además de miles de seguidores en Facebook, Instagram y TikTok, donde mostraba su vida cotidiana, era conocida por su trabajo para la plataforma de contenido adulto Vivamax.

Aquí más noticias que son tendencia