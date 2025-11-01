El actor Santiago Alarcón confiesa a Vea: “Tengo muchos miedos”

Aunque Santiago Alarcón es considerado uno de los actores más talentosos de su generación, él no lo asume de esta manera, por el contrario, piensa que el talento abunda y solo con salir un fin de semana a ver teatro en la ciudad, se puede comprobar. El intérprete, quien en una entrevista anterior mencionó que más bien considera que es un apasionado y disciplinado con su profesión, se mantiene muy vigente en la pantalla chica, pero más aún en el teatro.

En su caso, las tablas parecen una necesidad de su mismo ser y van más allá de lo laboral. Actualmente se presenta en el Leonardus, del Teatro Nacional, con una tragicomedia llamada ‘Escape Room’, que muestra cómo un grupo de amigos queda atrapado en una sala de escape y debe buscar la manera de salir, so pena de perder la vida ahí mismo. Un drama de suspenso contado con humor negro.

En charla con El Espectador, Alarcón cuenta que estará ahí hasta diciembre cuando culmine la temporada. La actuación no es otra cosa para él que uno de sus lugares seguros.

¿Por qué Santiago Alarcón se niega a hacer stand up comedy?

Santiago, nacido en Medellín hace 46 años, se ha puesto en la piel de personajes complejos, unos muy divertidos, como el estelar de ‘El man es Germán’ o muy realistas, como el del humorista Jaime Garzón en la bioserie sobre su vida ‘Garzón vive’. Ahora está en el rol de magistrado, en la recién estrenada cinta ‘Noviembre’, sobre los hechos del Palacio de Justicia de 1985.

Para él, los personajes, además de retarlo, cumplen con mantenerlo a salvo y no ponerlo en evidencia. Y es que Santiago cree que todos los seres humanos creamos máscaras para no mostrarnos como somos. Él no es la excepción, y su protección es justamente la de ser actor. Por eso trabaja los roles, los asume y perfecciona para ponerlos frente al público en todo su esplendor, todo para no mostrarse a si mismo. De ahí que haya declinado hacer stand up comedy el mismo número de veces que le han planteado esa posibilidad. “Me lo han propuesto, pero yo siempre me he negado porque a mí me gusta esconderme en los personajes”, dice sobre la decisión que tomó hace mucho tiempo y de la que es absolutamente consciente hoy. “Me gusta la idea de crear personajes, de esconderme ahí, incluso contar mis propias tragedias, pero detrás de un personaje, detrás de una máscara, porque eso fue lo que aprendí. Y es desde ahí donde me gusta, porque al fin y al cabo no me comprometo tanto. Me comprometo con la historia, pero mi ser ahí no está expuesto, porque tengo una máscara que me protege”.

Santiago Alarcón no cree que sea chistoso

Alarcón, quien se hizo famoso con su rol de Germán Quintero, el ‘macho Alfa’, y ha protagonizado varias comedias en teatro, no se considera cómico: “es a la gente a la que le parece chistoso”, pero aún así ese criterio del público no basta, porque la tarea de hacer reír es un compendio de elementos que deben cumplirse. “Hacer comedia es muy difícil. Se necesita una sensibilidad especial, tener muy claro el tiempo, el tono, el gag, cuando entra, cuando no. Yo no puedo decidir ser chistoso sin tener una técnica o sin tener claro lo que voy a decir, sin haberlo probado antes. Requiere un método, un tiempo y una dramaturgia”, comenta.

La comedia que actualmente presenta y donde comparte créditos con Lina Tejeiro, Christian Villamil y Tata Ariza, en realidad, se trata de una tragedia.

“Están sufriendo de verdad, viviendo una situación muy compleja que en algunos casos tiene que ver con su vida también, pero para el público es chistoso. Tiene que ver un poco con esa capacidad que tenemos nosotros de reírnos de nuestras propias tragedias, ese es un lado. El otro es la experiencia, de entender y de conocer al colombiano y muchas veces uno le pega, otras veces falla. También tiene que ver con la obra, con el tono, con el público y no todas las funciones son iguales. Hay que conocer al colombiano, saber de que se ríe” y aún así lograrlo es complejo.

Su rol en la obra le gusta justamente porque se trata de un hombre que entra al juego con mucha seguridad y arrogancia, sintiendo que “esto no es para él”, pero a medida que la sala de escape avanza, sus creencias van cambiando y se transforma.

Los temores de Santiago Alarcón

Alarcón ya tuvo su propia experiencia real en una sala de este tipo; fue con su hijo a una en Envigado, y admite que su falta de estrategia y habilidad no le permitieron sobresalir, pero observó a los demás resolver los acertijos. “Me divertí un montón viéndolos a ellos”.

El actor, que es padre de dos hijos: Matías y María, fruto de su matrimonio con la también actriz Chichila Navia, confiesa que últimamente lo han asaltado nuevos miedos: “Tengo muchos miedos, últimamente me da mucho miedo el futuro. Venía muy bien, pero ahorita me da mucho miedo para dónde va la cosa. Digamos que el temor que me acompaña de casi todos los días es el de cómo responder ante el rol de ser papá. Me parece que es el reto más grande que he tenido en mi vida, en el que muchas veces me equivoco y a veces acierto. Todos los días es casi como que empezar de cero, pero (también) es muy lindo porque los hijos son los mejores maestros para uno”, puntualiza el antioqueño, que anticipa que estará en la cuarta y última temporada de la serie de Netflix ‘La Primera Vez’.

Aquí más noticias que son tendencia