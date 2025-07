Actor Andrés Bejar reveló nuevos detalles del avance de su cáncer: “hay luz verde”

El pasado 21 de julio, el actor Andrés Bejar reveló que le fue diagnosticado un tumor en la piel, específicamente en su oreja derecha. Sin embargo, denunció retrasos en las citas médicas por parte de su EPS, por lo que, con el paso del tiempo, la masa ha venido creciendo y, hasta el momento, no ha podido ser operado.

¿Qué pasó con el actor Andrés Bejar?

Vea se contactó con el actor, quien reveló detalles de su diagnóstico y de todo el proceso que ha tenido que enfrentar: “quiero aclarar que soy paciente renal hace 25 años, desde el año 2000 tengo una enfermedad que más síndrome nefrótico, que es votar proteína por la orina. Ese es un tratamiento por toda la vida, tomo corticoides, 6 tipo de medicamentos más para tener controlado el riñón, para no llegar a una diálisis o a un trasplante de riñón. De un año y medio para acá más o menos ya hemos empezado a tener demoras con la entrega de medicamentos, las citas que están demorando y una serie de inconvenientes con el tema de mis controles bimensuales o trimestrales. En enero presenté una lesión en el oído izquierdo, era una lesión pequeñita, era como una espinilla, como un barrito que me salió en toda la parte auricular de la orejita en la parte izquierda, el médico general me vio, también el nefrólogo y me mandó una orden para Dermatología. Fue muy complicado conseguirla, pero la logro para el 21 de abril de este año. La doctora, al ver la lesión, desde su experiencia, me dice que hay que hacer de manera rápida una biopsia. Ella da dos posibles diagnósticos: un carcinoma escamocelular contra un queratoacantoma que es un tumor benigno. Me dan la cita para el 14 de julio, es decir, casi 3 meses después”.

Durante ese tiempo, la lesión creció rápidamente y se infectó. En urgencias, le dijeron que no era grave, que solo se trataba de una celulitis, y le recetaron antibióticos. Sin embargo, su intuición y preocupación lo llevaron, junto a su familia, a pagar por una biopsia particular. El diagnóstico fue devastador: carcinoma escamocelular, un tipo de cáncer de piel. “Al ver la progresión de esta lesión que está creciendo, yo soy actor, yo hago televisión, cortometrajes, comerciales, teatro, teatro corporativo desde el área SST, dando capacitaciones en empresas, pues es mi imagen, al ver mi imagen afectaba yo tomo la decisión junto con mi familia de pagar una biopsia particular. A partir de eso, ha crecido yo creo que 5 veces más el tumor”.

Tumor Andrés Bejar. Fotografía por: Cortesía Andrés Bejar

Laboralmente, ¿cómo te ha afectado este proceso?

“No ha sido para nada fácil en el tema laboral. Lo único en lo que me estoy desempeñando en este momento es trabajando en el teatro corporativo, en el área de seguridad y salud del trabajo para una empresa que se llama Tejidos Sumados en Acción, a la cual agradezco públicamente, la oportunidad que me han dado de seguir trabajando, de seguir estando ahí, de seguir siendo productivo. Algo que quiero aclarar es que un actor no gana millones. Hay unos que sí, hay unos que son top y protagonizan y todo. La gente tiene este concepto de que el actor está nadando en plata y no es así, nosotros los actores somos independientes, por consiguiente, mensualmente nos toca pagar la planilla anticipada de la Seguridad Social, a veces tengamos o no tengamos trabajo, a veces para firmar un contrato nos piden la planilla anticipada, por eso nos toca simplemente pedir plata prestada para poder pagar la planilla, nosotros tenemos que pagar para poder trabajar".

¿Y emocionalmente?

“El proceso ya viene con mi familia de cómo interiorizar el cáncer. Yo no me pregunté, ‘¿por qué a mí?’ Yo soy de los que piensa que todo pasa por algo. Yo agradezco a Dios porque se ha hecho visible esto y tal vez lo que me está pasando a mí puede ayudar también a que muchas personas hagan visible lo invisible. No entiendo por qué una biopsia, si dicen que es un posible cáncer, la dan hasta 3 meses después, esta es una denuncia no solamente mía, sino creo que miles de personas que podemos estar sufriendo en este momento estos casos.

Mi familia lo ha tomado con mucha calma desde mi tranquilidad también. El pilar de la familia es papá y mamá, si uno se derrumba ese pilar se puede caer. Yo tengo dos hermosos hijos, entonces es una fortaleza, es una lucha interna que tú tienes que tener día a día, saber que tienes cáncer pero que tienes que estar bien, pero no por demostrar a la gente que estás bien. Estoy tratando de descansar, pero no he dormido bien porque cuando duermo y me doy la vuelta, el dolor del oído es impresionante. Estoy tratando de alimentarme bien, pensamientos positivos, buena vibra".

Ya hay fecha para la cirugía, después de casi cuatro meses

“Mandamos un derecho de petición. Tuve una cita para cirugía de cabeza y cuello y el doctor me dio de manera urgente una resonancia de contraste en el oído. ¿Para qué? Para definir cuándo la cirugía y cómo es la cirugía, porque dependiendo de esta resonancia que me hagan en el oído se va a ver si la parte interna del oído tiene daño, si tiene células cancerígenas. Si es así tenemos que pasar por una recepción total de la oreja y vaciamiento de los ganglios linfáticos desde esta parte del cuello. En cualquiera de los dos casos los ganglios los tienen que sacar. Si la resonancia sale bien, simplemente es como un raspado, parte de la oreja se pierde, pero eso se pensará después en la reconstrucción. La noticia buena para mí es que ya con base en esto, la cirugía está programada para el 11 de agosto. Entonces ya se ve una luz al final del túnel, ya hay una fecha, eso era lo que yo quería desde el principio, no hubo razón para llegar hasta este punto pensando que ya se va a perder parte la oreja o toda la oreja".

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Qué viene después?

“Me siento con una tranquilidad, pero también con muchos nervios, porque igual es una parte del cuerpo. Yo creo que no va a ser sencillo el día que yo me vea frente un espejo y no tenga mi oreja. Después vendrá una cirugía plástica, es traumático porque son cosas que de un momento a otro pasan y volver a la rehabilitación no es fácil. Soy actor y vivo de mi cara, de lo que yo haga con esto, de las emociones que exprese, de lo que sienta, de lo que haga. Se me ha pasado cosas como que no voy a tener trabajo, qué me voy a dedicar a hacer, pero esos pensamientos negativos trato que se alejen y soy positivo, me va a salir buen trabajo, voy a dedicarme a la actuación o a otro campo del teatro corporativo. Pero no es fácil pensar que ya que tengo una fecha. Dependiendo de la cirugía viene un proceso de unos exámenes después para saber si se hacen quimioterapias o no, o radioterapia, estoy en ascuas, estoy procesando todavía la información. Pensaba al principio es la cirugía y ya sí, listo, pero ahora ya me dicen que puede ser posiblemente una quimio. Entonces esta incapacidad que voy a tener puede ser bastante larga y pues es una incertidumbre”.