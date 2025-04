Alejandro Sanz perdió seres queridos en Jet Set. Viajó a sus funerales: “Muy duro”

El colapso del techo del club nocturno Jet Set en Santo Domingo, República Dominicana, la madrugada del pasado 8 de abril enlutó a las familias de más de 200 personas y por ello, el país tuvo duelo nacional durante toda la semana.

Dentro de las víctimas estuvo Rubby Pérez, quien cantaba en el momento de la tragedia. Sus exequias ocurrieron este jueves 10 de abril. Así mismo, los parientes y amigos de las demás víctimas han celebrado despedidas para sus seres queridos.

El intérprete de ‘Corazón partío’ expresó que a él también esta tragedia lo tocaba directamente pues había perdido a personas cercanas allí. Su dolor por la perdida de una pareja en especial quedó consignado al publicar una historia y un post en su Instagram.

“Mi corazón está lleno de dolor”, Alejandro Sanz

“Mi corazón está lleno de dolor, incertidumbre, no lo entiendo, no lo proceso, no puedo y no quiero”, escribió el artista en una historia publicada desde sus redes sociales refiriéndose al matrimonio Grullón que estaba en la discoteca disfrutando del show del merenguero Rubby Pérez.

“En un solo segundo nos cambia la vida, o nos la quita. Compadre, Eduardo; comadre Johanna… Solo nombraros, duele. Los momentos pasan a ser recuerdos que se clavan… Que gritan de rabia sin llegar a entender nada. Aquí dejáis un abismo demasiado silencioso. Cuidaré de nuestra familia, recordando que todos, absolutamente todos los segundos, son importantes. Os quiero.”, reflexionó en su escrito el español que reside en Miami y que es padrino del hijo de los fallecidos, que ahora queda en la orfandad.

“La familia Grullón es mi familia, la elegida. Es terrible e inimaginable. Dominicana estoy con ustedes fuertemente”, puso en su storie.

Alejandro Sanz estuvo en República Dominica en funerales de víctimas de Jet Set

Un par de días después, Sanz externó sus sentimientos de dolor en su cuenta de X y reveló que acudió a República Dominicana a darle el último adiós no solo a Eduardo y Joahanna sino a dos amigos más.

“Hoy fue un día muy duro. Estuve en Santo Domingo para despedir a mis compadres Eduardo y Joahanna y a dos amigos más, Alexandra y Eduardo. Me partió el alma ver a mi ahijado y a sus hermanitos llorando desconsolados abrazados a nosotros. Tanta familia”, indicó y luego también rindió un homenaje a Rubby.

“El dolor de todo un país, porque no me quiero olvidar del gran Rubby Pérez y su familia y no me quiero olvidar de cada una de las personas que perdieron su vida la noche del lunes. Tantas familias rotas, tanto dolor. A mi querido pueblo Dominicano les mando todo mi amor y comparto su dolor si eso hace que el suyo sea un poco menos. Me pongo en pie para aplaudir cada una de las vidas que nos regalaron su presencia hasta ese fatídico día”.

Hoy fue un día muy duro. Estuve en Santo Domingo para despedir a mis compadres Eduardo y Joahanna y a dos amigos más, Alexandra y Eduardo. Me partió el alma ver a mi ahijado y a sus hermanitos llorando desconsolados abrazados a nosotros. Tanta familia. El dolor de todo un país,… — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) April 11, 2025

Aquí más noticias que son tendencia