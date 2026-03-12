Alerta por salud de Iván Zuleta. El Rey Vallenato se descompensó en funeral de su sobrina

El fallecimiento inesperado de Daniela Zuleta, sobrina del actual rey Vallenato Iván Zuleta, los dos pertenecientes a la reconocida familia del folclor vallenato, conmovió no solo a los seguidores del músico, sino a la sociedad en general de la capital de Cesar, ya que la joven de solo 15 años fue hallada sin vida en su habitación, minutos después de haberse retirado a descansar en la tarde, tras un aparente episodio donde bronco-aspiró.

Este miércoles 11 de marzo se llevaron a cabo las exequias de Daniela, entre globos y una nutrida afluencia de personas que lamentaron la pérdida. Su tío, el músico Iván Zuleta Barros se vio muy afectado y según algunos medios locales presentó quebrantos de salud.

En medio de la despedida final a Daniela, Iván sufrió una descompensación que lo llevó a buscar un espacio en casa de la viuda de Jorge Oñate. Allí lo habrían revisado y posteriormente, le habrían aconsejado ir a un chequeo más profundo.

Este jueves, Iván habría estado en exámenes y análisis, algunos relacionados con su corazón, y habría recibido la instrucción de total descanso por unos días. Algunas páginas de entretenimiento locales reportaron que quien fuera el acordeonero de Diomedes Díaz estaría hospitalizado, lo que alarmó a sus seguidores, sin embargo, al parecer estaría en su casa atendiendo las recomendaciones médicas.

Iván Zuleta se pronuncia sobre muerte de su sobrina de 15 años

El Rey Vallenato habló con Noticias Caracol antes del sepelio y contó que su sobrina llegó del colegio el lunes y se retiró a descansar a su habitación y menos de una hora después, su familia la encontró sin signos vitales, notando que había vomitado. Fue trasladada a la clínica, donde no pudieron reanimarla.

“El caso está en manos de las autoridades, de Medicina Legal, de la Fiscalía, como debe ser, máxime porque se trata de una menor, y pues tenemos fe que sean los designios de Dios y hay que respetarlos”, puntualizó el músico.

Por su parte, Poncho Zuleta despidió a su sobrina en redes sociales con un sentido mensaje: “Hoy mi corazón y el de toda la familia Zuleta están llenos de tristeza por la partida de Daniela Isabel Zuleta Gnecco. Era una joven llena de luz, de cariño y de sueños, de esas personas que con su presencia alegraban la vida de quienes la rodeaban. Su ausencia nos duele profundamente, pero su recuerdo vivirá siempre en nuestros corazones”, escribió el cantante vallenato.

