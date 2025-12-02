Poncho Zuleta se despide y deja nostálgicos a seguidores: “Desde el cielo seguiré cantando”

Uno de los íconos del folclor vallenato tomó por sorpresa este fin de semana a sus seguidores, pues comenzó a despedirse. Fue el maestro Poncho Zuleta, quien en su más reciente presentación en La Guajira mencionó que estaba agotado y que su vida en el escenario tenía fecha de caducidad.

Así se despidió Poncho Zuleta

“Ya me voy, ya me voy, se me acabó el tiempo, pero desde el cielo seguiré cantando, ahí quedan mis hijos, a ustedes muchas gracias. Ya, ya está bueno, la mejor aspirina de mi corazón son los aplausos de ustedes”, se escucha decir a Poncho. Sus palabras llenaron de nostalgia a los presentes y de alguna manera, generaron alarma en los cibernautas que lo siguen. Algunos se preguntan por qué dio se despidió el músico, que recientemente estuvo en Bogotá en el festival Vallenato que realizó la Alcaldía. Justamente en esos días Zuleta declaró a Vea, de El Espectador, que recordaba la época en que el vallenato aún no llegaba a la capital y él otros colegas hacían promoción en las emisoras del interior desde Tunja hasta Bogotá.

Cuando Zuleta pronunció las palabras de despedida su público se negaba y gritaba “no...no”, pero él se mantuvo en su decisión.

Poncho Zuleta recordó a Diomedes y a Jorge Oñate

Poncho, reconocido por poseer una de las voces más fuertes de ese género, explicó que ya sus cercanos conocían su decisión. “Ya hablé con mi familia, mi esposa, mis hijos y hermanos y ya es justo un retiro. Mis grandes colegas de la vida, que el público consideró que hubo 3 cantantes ortodoxos, Diomedes, Jorge Oñate y yo se murieron los dos y me quedé solo, huérfano, sosteniendo con grandeza la ortodoxia y siendo el guardián del vallenato”, dijo con evidente nostalgia el juglar.

¿Quién es Poncho Zuleta?

Poncho, cuyo nombre de pila es Tomás Alfonso Zuleta Díaz, nació el 18 de septiembre de 1949 en Villanueva, La Guajira. Tiene 75 años.

Inició sus estudios en Villanueva y luego se trasladó a Valledupar a seguirlos, pero fue en Tunja, capital boyacense, donde finalmente se graduó, de ahí que fue nombrado el hijo adoptivo de esa ciudad. Se graduó en Derecho en la Universidad Santo Tomás, de Bogotá.

EL artista ha grabado cerca de 34 discos en compañía de su hermano Emiliano Zuleta Díaz, con quien formó el exitoso grupo “Los Hermanos Zuleta”.

Los Zuleta ocuparon la atención mundial cuando en 1982 viajaron por invitación de Gabriel García Márquez a Suecia, a acompañarlo en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Literatura que obtuvo ese año, Gabo.

Hace algunos años trascendió que el canal RCN estaba pensando en hacer la historia de los hermanos Zuleta en una serie, pero finalmente esta idea no prosperó.

