Aleska Génesis hace un “llamado urgente” a las autoridades mexicanas: “ya basta”

El pasado 10 de marzo, tras ser eliminada de La casa de los famosos – All Star, Aleska Génesis fue arrestada por las autoridades mexicanas luego de ser acusada de un supuesto robo de varios relojes de lujo pertenecientes al empresario Francisco Javier Rodríguez Borgio.

Al día siguiente fue liberada bajo ciertas condiciones específicas como la entrega de su pasaporte, la prohibición de salir del país manito y la obligación de presentarse de manera regular ante las autoridades competentes mientras siga en curso su proceso legal.

Aleska Génesis. Fotografía por: Instagram Aleska Génesis

¿Qué pasó con Aleska Génesis?

El pasado 26 de marzo, algunos medios internacionales reportaron un supuesto atentado contra la modelo venezolana mientras, al parecer, se desplazaba por el Estado de México en su vehículo. Sin embargo, su equipo de abogados desmintió esa información.

La exnovia de Nicky Jam y James Rodríguez reapareció en sus redes sociales para darle un parte de tranquilidad a sus fanáticos y, de paso, solicitar protección para su vida. Responsabilizó públicamente a su excuñado de cualquier daño que ella pudiera sufrir.

“Hago un llamado urgente a las autoridades mexicanas. Necesito protección, me siento vulnerable y temo por mi integridad y quiero dejar constancia pública: si algo me sucede en este país, hago responsable a Francisco Javier Rodríguez Borgio. Ya basta de utilizar el poder y las influencias para intimidar y dañar”, escribió en una historia de su cuenta de Instagram.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

De igual manera, aseguró: “exijo que se revise y se cierre de una vez por todas la carpeta de investigación en mi contra, porque ya se han presentado todas las pruebas que demuestran que Francisco Javier Rodríguez Borgio mintió. Hoy exijo justicia”.

Hace unos días, la modelo publicó un video en sus redes sociales, afirmando que, supuestamente, había recibido amenazas en medio del proceso legal que enfrenta: “no he estado bien emocionalmente, incluso estando encerrada me ha costado reponerme de toda esta situación. No quiero alarmar, solo pedir respeto, empatía y sobre todo, seguridad. Nadie debería vivir con miedo. Gracias a ustedes por acompañarme siempre”.

Francisco Javier Rodríguez Borgio le contestó a Aleska Génesis

Jordi Martin, el reconocido fotoperiodista español, aseguró que se comunicó con el empresario, luego de las declaraciones de Aleska. Según el reportero, Rodríguez tendría una meta clara: “No va a parar hasta meterla en prisión, me aseguró Borgio”.