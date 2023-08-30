Alexis Escobar tuvo complicación médica durante procedimiento estético dental

Este fin de semana en La Red, el cantante Alexis Escobar, reconocido por canciones como El incomprendido y Paso fino, contó detalles de una emergencia médica que sufrió mientras se realizaba un diseño de sonrisa.

¿Qué le pasó a Alexis Escobar?

El artista reveló que asistió al odontólogo para cambiar sus carillas y la forma de su diseño, pero en medio del procedimiento su salud se complicó: “Fue en cuestión de minutos que estaba como un monstruo”, contó el cantante.

Escobar aseguró que él “quería estar a la moda”, pero las cosas no salieron como esperaba: “Esta vez me salió carito el chiste. Llegamos a las 7:00 a.m., hicimos el retiro de las carillas anteriores. Yo le dije al doctor que para que no me doliera mucho el procedimiento me pusiera un poco de anestesia y llegó un momento de no sentir la paz sino del dolor tan impresionante que tenía, yo le pedía más anestesia".

Alexis Escobar en la clínica. Fotografía por: Captura de pantalla

Sin embargo, su reacción fue peligrosa y alarmante: “Me quité los zapatos y ya estaba con la cara súper inflamada. Empezó la taticardia, a subírseme la presión, empecé como a torcerme, todo rígido y temblando. Me cayó bastante mal, me dio una reacción alérgica a lo que me aplicaron”.

El cantante perdió el conocimiento y gracias a la rápida reacción del odontólogo que lo atendía, fue llevado a un centro médico: “Cuando volví a reaccionar, ya estaba acostado en el sofá con los pies hacia arriba, con almohada, haciéndome a los primeros auxilios. Siento que la reacción de ellos fue buena, si no hubiera sido por eso no sé si estuviera contando la historia. Cuando me paré de la camilla yo sentí que se me iba a estallar el corazón de la taticardia tan impresionante y la cabeza rojísima. Se me subió a 198 la presión, se me empezó a torcer todo el cuerpo, salimos corriendo para la clínica, llegué hiperventilado, una crisis de pánico terrible, prácticamente desmayado", recordó.

Afortunadamente logró superar ese episodio y hoy en día ya presume el resultado de su nuevo diseño de sonrisa, agradeciendo que no pasó a mayores. Sin embargo, sí le quedaron algunas consecuencias: “Todavía siento tieso el labio superior. Estoy en revisiones de la presión constantemente porque me quedaron bastantes dolores de cabeza”.

Hace unas semanas había publicado en sus redes sociales que estaba en el hospital, aunque en ese momento no reveló la razón: “Ya estoy bien, me hicieron un electrocardiograma. Gracias por sus mensajitos. Tengo la cara muy hinchada, por eso no les voy a mostrar porque no les voy a dar a ustedes el papayazo de que me gocen. Cuando esté más deshinchadito les muestro bien”.