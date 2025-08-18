Exparticipante del Desafío 2023, estuvo al borde de la muerte: “me indujeron a coma”

Hace un poco más de un mes, Margoth Salazar, recordada por haber participado en la edición del 2023 del Desafío 2023, luchó por su vida en la UCI de un hospital de Buga, en el Valle del Cauca.

En una entrevista que concedió a La Red, programa de entretenimiento de Caracol Televisión, la deportista, quien en el 2023 se vio obligada a abandonar el concurso deportivo por culpa de una lesión que sufrió durante una prueba, relató los detalles de ese difícil episodio de su vida.

¿Qué le pasó a Margoth Salazar, exparticipante del ‘Desafío The Box 2023’?

De acuerdo con sus declaraciones, todo comenzó con un dolor, aparentemente leve, que sintió en la parte baja de su abdomen: “Me levanto con un cólico bajito, amanecí sangrando y como yo he tenido problemas de ovarios, pensé que era eso. El estómago comenzó a inflamarse, ya mi pelvis estaba más grande".

La deportista solicitó un médico domiciliario para que la examinara: “él llegó, me mandó unas inyecciones para que el dolor cesara, y me dijo que era un embarazo ectópico, pero yo sabía que no estaba embarazada", recordó.

El dolor persistió por una semana más, aunque fue a urgencias, allá le dieron medicamentos para el dolor y la devolvieron para la casa. Con el paso de los días, la exintengrante del equipo Gamma no resistió más. Contó que incluso el dolor era tan fuerte que le impedía estar de pie.

Fue internada en un hospital de Buga: “En la pantalla de una ecografía se empieza a ver que mis ovarios están como metidos entre las Trompas de Falopio y se ve una masa que los está cubriendo". Entre un examen y otro, tuvo que someterse a un tacto rectal, que según describió ella, fue muy doloroso: “yo lloraba y le decía ‘no me toque más’. No podía más porque no me daban solución, no me decían nada”.

Aunque en la ecografía le salió esa anomalía en sus ovarios, los exámenes de sangre le salieron bien. Por eso, fue sometida a una cirugía para descubrir qué era lo que realmente tenía. Afortunadamente, se la realizaron a tiempo: “el médico me dijo: ‘si nosotros no la hubiésemos abierto hoy, usted se hubiese muerto mañana’. Me sacaron una cantidad de pus, me dejaron con el estómago abierto y me iban a hacer otra cirugía a las 72 horas”, contó la deportista.

Margoth Salazar estuvo en coma inducido

Margorth sufrió una peritonitis pélvica y por eso la dejaron con el abdomen abierto, pero pocas horas después tuvo que ser nuevamente ingresada al quirófano, antes de lo que los médicos tenían pronosticado para cerrar su herida:

“La decisión de los médicos fue dejarme con el estómago abierto. Desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. vomité. Llegó un momento que de tanto vomitar y tanta fuerza que hice empecé a botar sangre por una parte de la herida. Yo no podía, la posición de la espalda me estaba matando, estaba desesperada. Llamaron a mi papá a las 11:00 p.m. y le dijeron que me iban a volver a operar. Solo habían pasado 24 horas y se supone que eran 72″.

Entró por tercera vez al quirófano y tardó cinco días en recuperar la conciencia, pues su estado de salud era grave: “Cuando reacciono veo que me salen mangueras por todos lados, un tubo, pero nadie me decía nada, yo volvía y me iba porque a mí me tuvieron en un alto índice de sedación porque, aunque yo estaba inconsciente, yo vomitaba por una sonda nasogástrica, eso hizo que cayera en una infección en los pulmones y me los dejó completamente blancos y tuve una neumonía y una broncoaspiración, mis pulmones fallaron y tuvieron que, al cerrarme la herida, intubarme. Me bajan a la UCI, me inducen a un coma porque empecé a agravarme muchísimo".

Contó que durante esos días que estuvo en coma, sintió que iba a morir. Sin embargo, reconoce que Dios tenía otro plan para su vida en la tierra: “En esa parte que estuve en blanco recuerdo que le dije a Dios: ‘no puedo más. Si ya es el momento de irme, ya me voy. No sé si esté preparada, pero te pido perdón por todos mis pecados’. Me llegaron a mi corazón estas palabras que decían: ‘no es el momento. Tú todavía no te tienes que ir’“.

Asegura que entendió que su propósito era continuar para arreglar la relación con su papá que no era la mejor: “Cuando reacciono del todo, la mano de mi papá me está cogiendo’. Gracias a la voluntad de Dios ya nos hablamos, siento mucho amor por él”.