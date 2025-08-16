Elianis Garrido hace dura confesión y pide perdón: “me hice mucho daño”

Elianis Garrido ha tenido una amplia trayectoria en pantalla luego de que participara en el reality ‘Protagonistas de novela’ en el 2012.

Garrido no solo ha sido actriz, sino también presentadora y es maestra de baile. Hace algún tiempo le reveló a Vea que para ella, la danza se había convertido en una manera de sanar heridas y por ello, incentivaba a otros a practicarla para dejar ir, y cerrar procesos, pues considera que el baile en sí, es una manera de hacer terapia.

Elianis concedió hace poco una entrevista al pódcast ‘El Placer de tenerte’, espacio dirigido por Anny Chavarría Betancourt. Allí habló sobre salud mental y se refirió a una época muy desafiante. Fue cuando la anfitriona del formato le preguntó por el mayor milagro de tu vida y Elianis contestó: “estar viva”. Luego detalló por qué su respuesta era esa.

Elianis Garrido pidió perdón

La expresentadora de ‘Lo Sé Todo’ y actriz de producciones como ‘Sin senos si hay paraíso’, ‘Al final del paraíso’ y ‘Las hermanitas Calle’ explicó que “he luchado con muchas cosas, y en algún momento de mi vida y todos los días de mi existencia de aquí hasta el ultimo día, le pido perdón a Dios por pensar en quitarme la vida, en algún momento”.

Luego mencionó que duró bastante tiempo en este pensamiento y gastó energía en ello. “Yo lo planeé y lo estaba organizando.Yo decía: ‘voy a esperar a que mi abuela se vaya para donde papá Dios’, porque yo no le iba a causar esa pena a ella... Cuando mami se vaya, yo lo hago".

La actriz que también pidió perdón a su madre indicó: "Yo pensaba que mi mamá al tener cuatro hijos más, iba a ser fuerte, que iba a resistir y hasta va a entender”.

La maestra de baile mencionó que no estaba en sus cabales cuando esos pensamientos atravesaban su mente.

“Estaba loca, obviamente había una voz maligna en mi cabeza y en mi corazón en mi círculo inmediato haciendo daño . (...) Empecé a buscar contenido en redes, a buscar cuál era la forma menos dolorosa de morir perdiendo mi tiempo buscando eso, en vez de estar llenando mi mente de cosas positivas porque en verdad somos lo que consumimos, así como eres lo que comes, eres lo que consumes (...)En ese momento de mi vida estaba perdida, sin un norte, no me sentía lo suficiente para ninguna relación, no me sentía buena hija ,ni buena hermana. No sentía que valiera la pena Yo no me amaba y me hice mucho daño físicamente entonces le pido perdón a Dios”.

Elianis Garrido está felizmente casada

Con su revelación Elianis solo quiso enviar un mensaje para ocuparse de la salud emocional y estar alertas.

Personalmente Elianis tiene hoy en día una relación estable con el empresario Álvaro Navarro, con quien se casó en julio del 2022. La actriz reveló en entrevista con Laura Acuña, que solo bastaron cinco meses para saber que él era el hombre de su vida.

