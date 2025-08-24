Alicia Machado confiesa que en Miss Universo tuvo corona de espinas: “Fui adicta”

Alicia Machado, la venezolana de 48 años que se hizo mundialmente conocida cuando fue coronada en el certamen de Miss Universo de 1996, en tiempos en los que Donald Trump era el propietario del famoso reinado de belleza, ya había hablado de lo que significó en su vida este tiempo que derivó en depresión, desórdenes y una gran presión. El mundo recuerda por ejemplo que tras coronarse, se subió de peso y fue obligada a practicar ejercicio frente a una cámara.

Al entregar la corona, la caraqueña decidió comenzar una carrera como actriz, misma que le ha permitido ser parte del elenco de numerosas producciones como Infierno en el paraíso y Samantha, entre otras.

Adicionalmente, Machado ha sido empresaria y ha participado en varios realities, uno de ellos en Colombia, pues hace cuatro años estuvo en MasterChef Celebrity 2021. Machado siempre ha sido una figura polémica y sus declaraciones generalmente se convierten en titulares.

En el pódcast Chingonamente, que tiene como anfitriona a Adriana Gallardo, donde habló de la relación sentimental que tuvo con Ricardo Arjona por siete años, siendo él un hombre casado, también se refirió a sus batallas frente a su aspecto físico cuando fue reina.

“Fui adicta a las anfetaminas“, Alicia Machado

“Yo he batallado con la comida, mi relación con mis emociones, mi aspecto físico, el ser Miss Universo y como se supone que yo me tengo que ver”, dijo la venezolana, quien luego mencionó algunos de los desafíos y obstáculos más grandes. “Yo estuve enferma de desórdenes alimenticios y cuestiones emocionales casi siete años. Pasé por dos intentos de suicidio”.

Machado, quien actualmente es jueza de Miss Universe Latina, de Telemundo, añadió “Entre mis 18 o 19 hasta mis casi 30 años, que nació mi hija fue una década dura para mí”, dijo sobre cómo cambió su vida Dinorah, su hija de 17 años: “Es mi luz, ella llegó para cambiarlo todo”.

Adicionalmente, se sinceró sobre la adicción que enfrentó. “Fui adicta a las anfetaminas durante seis años de mi vida, que son pastillas para adelgazar… Nunca he consumido drogas para divertirme”, aseguró.

Machado detalló que los desórdenes alimenticios estuvieron a la orden del día en ese tiempo. “Yo pasaba una semana tomando café y comía una manzana al día y agua” dijo Machado. Su peso ha oscilado entre los 48 y los 88 kilos, dice sobre estos dos extremos. “No me he hecho ni bariátrica ni bypass gástrico ni liposucción...ni me corté nada ni me puse ningún balón”, dijo, pues en alguna época se especuló con que había entrado al quirófano.

Finalmente, sobre la corona que llevó mencionó: “Mi corona de Miss Universo me ha dado fuerza. En una época fue una corona de espinas… Ahora después del proceso de sanación que yo he tenido, ahora lo veo como un símbolo de empoderamiento”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento