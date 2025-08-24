Catherine Siachoque revela que congeló óvulos ¿cuándo planea ser madre?

Catherine Siachoque ha construido una sólida carrera artística, no solo en Colombia sino en Estados Unidos, donde ha residido los últimos 20 años.

Ahora la actriz bogotana cumple uno de los sueños, pues actualmente hace parte de una telenovela con el sello Televisa. Se trata de Amanecer, producida por Juan Osorio.

Siachoque, que destacó que creció viendo estos melodramas y no había tenido oportunidad de estar en uno de ellos, interpreta a una veterinaria, que gusta de practicar la magia negra y la brujería, herramientas que usa para conquistar al galán, encarnado por Fernando Colunga.

El rol le ha permitido tener algunas claridades. “Primero a tener conciencia de que esto existe y que hay mucha gente que lo practica, que sí pueden hacer amarres, hechizos, cosas buenas, pero cosas muy malas. Vivirlo de cerca, manipular una cantidad de elementos que están en el set”, dijo a Hola sobre las prácticas de su personaje Amapola, y de la consciencia que tiene de que es algo que algunas personas pueden practicar. Ella por su parte, es devota católica y nunca ha sentido curiosidad por ese tipo de asuntos.

A Catherine Siachoque le quedan tres años para decidir sobre óvulos

En medio de la promoción de la novela, Siachoque concedió una entrevista a TvyNovelas México, donde abordó varios temas profesionales y el de la maternidad. Por largo tiempo la bogotana de 53 años ha dicho que ser madre no ha estado dentro de sus metas más urgentes, no obstante, también ha mencionado que no lo descarta del todo. Ahora fue un poco más lejos en sus apreciaciones y contó que hace tiempo decidió congelar óvulos, pensando en la posibilidad de tener un hijo. Lo hizo en Estados Unidos.

“Ahí están, congelados. Tengo hasta los 56, según la ley de Estados Unidos, pero no es algo en lo que he pensado”, dijo al respecto.

Luego mencionó que la maternidad no ha sido su prioridad y considera que la felicidad la encuentra cada individuo en enfoques o aspectos distintos. “Cada persona busca la felicidad como la quiera. Hay quien la busca teniendo cinco hijos y otros viviendo con su pareja o cuidando a sus papás”.

La esposa de Miguel Varoni desde hace 29 años, también reflexionó sobre los hijos y su rol en un matrimonio: “Un hijo no es el que une el matrimonio; al contrario. Por eso creo que estamos juntos, porque queremos”, dijo.

