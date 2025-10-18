¿Cuánto miden y pesan Valdiri, Yina, Karina, Karely, JH, Belosmaski y más?

Este sábado 18 de octubre es el día en que Bogotá vivirá una de las veladas más esperadas del año: Stream Fighters 4, el famoso evento de boxeo entre creadores de contenido organizado por WestCol, uno de los influencers más reconocidos del país. El escenario será el Coliseo Medplus, que se prepara para recibir a miles de espectadores en vivo y a una audiencia masiva desde sus pantallas.

Peleas de Stream Fighters 4

En esta edición, los participantes que se enfrentarán en combates de boxeo amateur en uno de los eventos más esperados del entretenimiento en Colombia, serán reconocidas personalidades del mundo del streaming y las redes sociales.

TheNino vs ByKing

‘TheNino’ es un creador de contenido de República Dominicana enfocado en videojuegos, especialmente GTA, donde destaca por sus retos y trucos con autos deportivos. En cambio, ByKing, de Chile, comparte videos sobre su vida y amistades, aunque también publica contenido gamer.

Peso y estatura:

TheNino: 79,3 kg – 1,88 mts.

ByKing:82 kg – 1,84 mts.

Milica vs May Osorio

La streamer de Argentina se medirá ante la colombiana May Osorio en el cuadrilátero. Milica recientemente venció en el ring a Mercedes Roa en Supernova. La creadora de contenido buscará ganar nuevamente, esta vez como visitante ahora en Colombia donde se enfrentará a la tiktoker

que hace contenido de humor exagerando situaciones cotidianas.

Peso y estatura:

Milica: 56,7 kg – 1,58 mts.

May Osorio: 58,1 kg – 1,58 mts.

Shelao vs BelosMaki

Shelao, influencer y modelo chileno con experiencia en boxeo de celebridades, buscará redimirse tras su derrota ante Luis Pride en Supernova. Esta vez se enfrentará a Belosmaki, entrenador de CrossFit colombiano conocido por su contenido fitness y humorístico, además de su participación en El Desafío, que lo convirtió en una figura popular y un rival físicamente imponente en Stream Fighters 4.

Peso y estatura:

Shelao: 88,2 kg- 1,88 mts.

Belosmaki: 88,5 kg – 1,82 mts.

Karely Ruiz vs Karina García

La exparticipante de La casa de los famosos, quien fue novia de Altafulla, se enfrentará a la modelo e influenciadora mexicana Karely Ruiz. Ambas han tenido una preparación intensa, tanto física como técnica para su enfrentamiento.

Peso y estatura:

Karina García: 58,8 kg – 1.60 mts.

Karely Ruiz: 54,7 kg – 1.60 mts.

JH de la Cruz vs Cristorata

JH de la Cruz, recordado por el meme “Qué bendición” y actual campeón de Stream Fighters, buscará reafirmar su título tras vencer a Camilo Sánchez en la edición anterior. En esta ocasión se enfrentará al peruano Cristorata, influencer con experiencia en boxeo de creadores que llega decidido a redimirse luego de su derrota ante Cañita en La Noche Dorada.

Peso y estatura:

JH de la Cruz: 62,9 kg – 1,67 mts.

Cristorata: 64,5 kg – 1,74 mts.

¿Cuánto miden Andrea Valdiri y Yina Calderón?

Andrea Valdiri vs Yina Calderón (Pelea estelar)

El duelo entre las creadoras de contenido colombianas es el que más expectativa ha generado. Este combate será el que cerrará la noche. Aunque en redes sociales se rumoró que una de las dos no podía asistir, se conoció que ambas habrían firmado un acuerdo que incluye una cláusula de penalización económica. Si alguna la incumple deberá pagar 50.000 dólares, cifra que supera los $190 millones de pesos colombianos.

Peso y estatura: