Stream Fighters: horarios de peleas de Valdiri, Yina, Karina y dónde ver en vivo

Los eventos de boxeo entre creadores de contenido se han convertido en fenómenos virales: mezclan espectáculo, rivalidades precedidas en redes sociales y el interés del público de ver a sus “influencers” favoritos subir al ring. Entre ellos, Stream Fighters, un formato impulsado por el streamer colombiano WestCOL, es uno de los más esperados en Latinoamérica.

La cuarta edición del evento, Stream Fighters 4, tendrá lugar el sábado 18 de octubre de 2025 en el Coliseo Medplus de Bogotá, Colombia, con una capacidad de unas 24.000 personas. El show reunirá seis combates oficiales entre creadores de contenido de diversos países, además de presentaciones musicales a cargo de artistas del género urbano.

Estas son las peleas confirmadas para la velada:

Karely Ruiz (México) vs Karina García (Colombia)

Yina Calderón vs Andrea Valdiri (Colombia)

The Nino (República Dominicana) vs By King (Chile)

Milica (Argentina) vs May Osorio (Colombia)

Shelao (Chile) vs BelosMaki (Colombia)

JH de la Cruz (Colombia) vs Cristo Rata (Perú)

Pelea de Yina Calderón vs Andrea Valdiri y Karina García vs Karely Ruiz

El evento Stream Fighters 4 comenzará alrededor de las 4:00 p.m. (hora Colombia), con apertura de puertas desde la 1:00 p.m. En México, la transmisión arrancará hacia las 3:00 p.m. En cuanto al orden de las peleas, Karina García enfrentará a Karely Ruiz en uno de los primeros combates destacados de la noche, sobre las 7:00 p.m., mientras que la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri será la estelar femenina y se disputará hacia el final del espectáculo.

¿Dónde ver en vivo las peleas de Stream Fighters?

Para quienes no puedan asistir de manera presencial en el Medplus en Bogotá, las peleas podrán ser vistas a través del canal de Kick de Westcol, donde también serán transmitidas las peleas previas, entrevistas y actuaciones musicales. Cada combate contará con tres rounds. Las entradas para presenciar el espectáculo tienen precios que van desde los $141.000 hasta los $10.530.000 en palcos exclusivos. Farruko y Cosculluela serán los artistas musicales invitados para ambientar la velada.

La Valdiri habló de su estricta rutina para llegar en las condiciones adecuadas a la pelea: “Mi preparación incluye jornadas diarias de ejercicio, control de alimentación y sesiones de recuperación física, además de trabajo mental para fortalecer la concentración y la resistencia. Más que una rivalidad, considero esta pelea como una oportunidad para demostrar disciplina y superación personal”.