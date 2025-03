Creadora del baile viral ‘Amores que matan’ reapareció con drástico cambio físico

En julio del año pasado se volvió viral en todas las redes sociales, especialmente en TikTok, un video de una mujer haciendo un trend del tema Son de amores, del dúo español Andy & Lucas. Se trata de Lis Padilla, una madre peruana de cuatro hijos quien logró que sus pasos de baile se convirtieran en un fenómeno, con millones de reproducciones, llevándola a la cima de la popularidad en redes.

Desde ese momento, Lis comenzó a colaborar con varias marcas y a participar en programas de televisión, lo que le ayudó a mejorar su situación económica. Miles de personas alrededor del mundo realizaron el divertido trend que tenía unas indicaciones muy específicas y bastante particulares.

“El mejor “tutorial de son amores”, “llevo media riéndome”, “videos que marcaron el 2024”, “lo peor es que sí le entendí”, “primera vez que entiendo ese baile”, “ese sí es un buen tutorial”, “me lo aprendí rapidísimo”, “ya no puedo volver a escuchar esa canción como antes sin pensar en esto”, “agárrense coreógrafos”, fueron algunos de los comentarios en ese momento.

Así se ve ahora Lis Padilla, creadora del baile ‘Amores que matan’

Casi un año después, la mujer, quien se convirtió en influencer, reapareció con una nueva apariencia física. Con el tiempo, Lis Padilla decidió hacerse algunas cirugías estéticas, como una lipotransferencia en los glúteos y un aumento de senos. Además, adoptó un nuevo estilo de ropa y peinado, sorprendiendo a sus seguidores con su transformación. “Para el que diga que natural es mejor jajaja esta mujer dio un giro de 360 grados... Quedó espectacular”, “muy linda”, “la que puede, puede”, “está espectacular”, “bien por ti”, “bella mujer”, comentaron algunos de los seguidores que la elogiaron.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

No obstante, la influencer también ha recibido críticas por su transformación: “qué triste es tener una oportunidad de tener dinero como tuvo esta mujer (la hicieron viral por una tontería) y esta mujer lo que hizo fue gastar El dinero en cirugía”, “No puedo con tanta ridiculez”, “ya se dañó, qué pena”, “lo ordinaria no lo quita ningún cirujano pa eso sí que no hay cura”, “ya pasaron sus minutos de fama”.

Actualmente, la peruana tiene más de 5 millones de seguidores en TikTok y 1 millón en Instagram. Allí continúa publicando videos haciendo retos de baile, pero ninguno se ha viralizado tanto como el que la hizo famosa.