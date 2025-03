Exestrella de los 90 vive en su auto desde hace tres años: “no lo lamento”

Una de las bandas más exitosas de los años 90 fue En Vogue, cuyos temas como Free Your Mind, Whatta Man y Don’t Let Go (Love), fueron muy exitosos. La banda de R&B y Soul fue formada en 1989 en Oakland, Estados Unidos, por los productores Denzil Foster y Thomas McElroy. Al principio, el grupo estaba integrado por las vocalistas: Cindy Herron, Terry Ellis, Dawn Robinson y Maxine Jones, todas con profundas raíces en el gospel y el soul.

A pesar de su éxito, la banda tuvo que lidiar con algunos problemas internos. En 1997, Dawn Robinson decidió dejar el grupo, lo que dio inicio a una serie de cambios en la alineación. Sin embargo, lograron lanzar el álbum EV3, que incluía el famoso éxito Don’t Let Go (Love), una de sus canciones más emblemáticas.

Con el paso del tiempo, Maxine Jones también se distanció de la banda, y En Vogue pasó por varias formaciones a lo largo de los años. A pesar de todos estos cambios, Cindy Herron y Terry Ellis han logrado mantener vivo el legado del grupo.

¿Qué pasó con Dawn Robinson?

Dawn Robinson, una de las integrantes, sorprendió hace unos días al revelar que vive en su auto desde los últimos tres años. La cantante de 58 años compartió su experiencia en un video en redes sociales, explicando cómo lo que comenzó como una necesidad se convirtió en un estilo de vida elegido.

En 2020, durante la pandemia, Robinson se mudó con sus padres a Las Vegas, pero las cosas se complicaron. Después de dejar la casa familiar, pasó aproximadamente un mes durmiendo en su auto hasta que su entonces manager le ofreció un lugar en su apartamento de Los Ángeles. Sin embargo, al llegar, descubrió que no había espacio para ella, lo que la llevó a quedarse en un hotel pagado por su manager.

“Sentí que él estaba jugando. A veces pienso que la gente quiere atraparte y mantenerte en una situación en la que eres vulnerable y dependes de ellos, y yo no era la indicada”, contó.

Esa estadía duró ocho meses, con un costo de $3,000 al mes, lo que generó una preocupación constante sobre si su manager podría mantenerse al día con los gastos. Ante la incertidumbre, Robinson comenzó a investigar a personas que viven en sus vehículos y decidió abrazar por completo ese estilo de vida en 2022.

“Esto no es algo como: ‘Dios mío, pobre Dawn. Está viviendo en su coche. Es terrible. Ay, pobre de mí’. Estoy aprendiendo quién soy. Me estoy descubriendo como persona, como mujer”, dijo.

Su primera noche fue en Malibú, un lugar que al principio le pareció aterrador, pero al que con el tiempo aprendió a adaptarse. La cantante enfatizó que ha descubierto una sensación de libertad en esta forma de vida y aclaró que no busca compasión; en cambio, está en un viaje para comprenderse mejor como persona y como mujer.

“Me sentí libre…Me sentí como si estuviera de campamento. Fue lo correcto. No me arrepiento. No es algo que yo hubiera elegido, pero me alegro de haberme arriesgado… No me avergüenzo”.

También mencionó que está documentando su experiencia con planes de convertirla en un documental. Concluyó diciendo que, si bien nunca imaginó vivir en un auto, ha adquirido una nueva perspectiva de la vida y no se arrepiente de su decisión.

“Si me hubieran dicho mientras estaba en En Vogue: ‘Algún día vivirás en tu auto’, habría respondido: ‘¿Eh? No, siempre tendré un departamento. No puedo vivir en mi auto’. Decimos que no podemos hacer ciertas cosas antes de saber siquiera de lo que somos capaces. Cuando vuelva a triunfar, porque lo lograré, cuando vuelva a estar en la cima…llegar a ese punto sólo depende de mí. Así que, desde mi coche hasta esa vida, el viaje va a ser increíble”, aseguró.