Amparo Grisales se refirió a su caída en la Feria de las Flores: “Dios me sostiene”

El pasado domingo, la actriz Amparo Grisales asistió a uno de los eventos más emblemáticos de la Feria de la Flores en Medellín. Durante el desfile de silleteros, la jurado de Yo me llamo, programa musical de Caracol Televisión, recorrió las calles de la Ciudad de la Eterna Primavera y se le vio saludando a sus fanáticos.

¿Qué le pasó a Amparo Grisales?

Mientras interactuaba con el público desde lejos, Grisales sufrió una aparatosa caía que quedo registrada en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales. En las imágenes se observa cuando la actriz se levanta rápidamente, mientras las personas que iban con ella intentan ayudarla.

Muchos elogiaron la actitud de Amparo, quien se levantó como toda una “diva”. “Amparo lo siento, pero tú cómo siempre arriba, eres una diva. y nadie me hará dejarte de admirar”, “Ella es una dama”, “se levantó con elegancia”, “una verdadera diva se reconoce no cuando se cae, sino con la gracia con la que se levanta”, “divina, como si no hubiera pasado nada”.

Sin embargo, aunque siguió con el recorrido, muchos de sus seguidores quedaron preocupados pensando qué le había podido ocurrir a su pie. Después de tres día, la actriz, quien hace parte del elenco de Cosiaca, se pronunció a través de sus redes y dio un parte de tranquilidad con un poco de humor: “Estoy muy bien, gracias. Huecos por todos lados jajajaja, pero ni un rasguño. Dios me sostiene. Abrazo”, escribió, luego que una usuaria le dejara un mensaje: “Amparito, espero que estés muy bien, nos asustamos mucho ayer. Saludos y gracias por estar en el desfile”.

Tras el incidente, Amparo siguió su recorrido, saludando a sus fanáticos con el mismo entusiasmo y la misma sonrisa con la que iba antes de la caída. El público no dudó en ovacionarla. En su cuenta de X también posteó otro mensaje: “Hola gente linda. Feliz grabando mi nueva serie de Caracol Netflix. Estoy muy bien y blindando todo mi ser con mucha Luz para que la mala onda de algunos no me toque. Soy luz… Soy amor... Soy pura y armoniosa. EIN OD MILVADO".

Amparo estaba acompañada de sus compañeros de Cosiaca, entre ellos María Cecilia Botero y Jhon Álex Toro, con quienes conquistó la pantalla de Teleantioquia, el canal de televisión regional que recientemente cumplió 40 años.