Amparo Grisales vuelve a una telenovela en Caracol Televisión: “Es una bendición de Dios”

Amparo Grisales nació en Manizales, Caldas, y creció en un hogar donde el arte era una parte fundamental de su vida cotidiana. Delia Patiño de Grisales, su madre, una soprano sensible, no solo fue su primera maestra, sino también su mayor inspiración. Fue ella quien la llevó de la mano a la Academia de Bellas Artes cuando era niña, inculcando en Amparo y sus hermanas la creencia de que para cumplir los sueños, los talentos debían ser honrados con dedicación. Esa sólida base familiar preparó el escenario de “La diva colombiana” para una carrera exitosa. “A la primera que le doy gracias es a mi mamá. Son 52 años de carrera, y todas las mañanas hablo con ella, la siento en mi corazón, le doy las gracias porque todo lo que soy lo aprendí de ella, y fue la motivación, porque ella siempre nos apoyó. Ella era la más feliz del mundo cuando lográbamos cosas con mis hermanas. Mi mamá era una cantante, una soprano maravillosa, lógicamente de otras épocas donde no era tan fácil desarrollar los talentos, pero era una mujer tan sabia, hermosa, bonita y tan agradecida con Dios, con la vida y también con la Virgen”, resaltó la actriz.

Esa conexión con su progenitora, quien es su inspiración, ha trascendido la vida física: “Mi mamá amaba las flores y ella decía: ‘Cuando me muera voy a reencarnar en las flores más bellas que tú veas’, y siempre que veo flores lindas por donde paso, la veo a ella. Ella es mi motivación, ella es la que más celebra todos mis triunfos y todos mis éxitos. Ella no está, pero está más presente que nunca. Mi mamá tenía una gran energía, y la siento en el corazón, es la que me motiva para seguir adelante y para seguir disfrutando y agradeciendo todo lo que Dios me da y todo lo que la gente me da, porque la gente que ha creído en mí también ha sido muy importante en mi vida”. La gratitud durante sus cinco décadas de carrera es el motor que la impulsa a entregar lo mejor para su público: “A todos los que me han apoyado y a quienes les han llegado todos los personajes que hago, ese amor que me demuestran en todos lados, eso no tiene precio, por eso estoy aquí”.

Actriz, presentadora y modelo colombiana. Fotografía por: Mauricio Alvarado

Una trayectoria que trasciende en el tiempo

Su carrera comenzó cuando tenía 14 años y participó en “Destino: la ciudad”. En 1972 estuvo en la telenovela “La María”. Luegoformó parte de “El gallo de oro”, “Tuyo es mi corazón”, “Maten al león”, “Los pecados de Inés de Hinojosa” (dirigida por Jorge Alí Triana), “En cuerpo ajeno” (escrita por Julio Jiménez), “Dos mujeres”, “La sombra del deseo”, entre otras. Su trayectoria no solo incluye televisión, sino también cine, teatro y series para plataformas digitales. La actriz, quien durante más de 10 años se ha desempeñado como jurado de “Yo me llamo”, el concurso musical de Caracol Televisión, se ha convertido en un ícono del entretenimiento en Colombia.

Aunque su nombre siempre ha estado asociado principalmente a la actuación, Amparo Grisales también se aventuró en el mundo de la música. En 1993, la artista lanzó su primer álbum titulado “Seducción”, que incluía 12 canciones, entre ellas “Llámame”, “Me muero, me muero”, “Cuando te marchas”, “Dosifícame” y “Si te vas”. Uno de los temas más significativos fue “En Quanto houver coração”, una balada en portugués con la que expresó sus sentimientos sobre un amor complicado.

Amparo Grisales será Doris Pombo en “En qué lío me metí”

Su habilidad para adaptarse a las nuevas tecnologías, explorar personajes complejos y colaborar con equipos de diferentes generaciones le han permitido mantenerse vigente en la industria. Recientemente participó en “Cosiaca”, una serie documental de 12 capítulos transmitida por Teleantioquia, y ahora regresa a Caracol Televisión con Doris Pombo, su personaje en “En qué lío me metí”, una nueva apuesta del canal de televisión que próximamente saldrá al aire. “El arte es mi vida, es mi profesión. Lo que más me gusta es volver a una serie larga, porque ya de estas no se hacen muchas. Poder estar en series como estas, donde las historias se puedan entrelazar, entretejer, desarrollar y que se puedan ir descubriendo esos personajes mágicos y maravillosos siempre es una bendición de Dios”, asegura la artista. “Vivo muy agradecida con Dios y con el universo porque siempre me manda los regalos de vida, y estos son poder estar con salud, felicidad, estar bien con los seres amados y celebrando con los amigos, los compañeros. Conoce uno gente y trabaja con gente con la que uno no había trabajado hacía mucho tiempo. Son muchas cosas hermosas, entonces estoy muy feliz”.

Su personaje se mueve en un universo lleno de misterio, suspenso, crimen, enredos, amor y romance. “Es una comedia de humor negro, más que de chiste. Es una historia que va en serio, pero tiene muchas pinceladas de comicidad en todos los sentidos. A mí me gusta mucho el humor inteligente, el fino. Doris Pombo es la creadora del Grupo Empresarial Emma Pombo, una empresa de lencería fina que se ha hecho famosa en el mundo entero gracias a sus creaciones. La gente se va a identificar mucho en las diferentes emociones de los personajes, porque es una familia, todos somos diferentes”, agregó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Tras 52 años de carrera, celebra no solo sus logros, sino también el camino recorrido junto a quienes han creído en ella, la han acompañado y enseñado. Con el corazón lleno de amor, aprendizaje y gratitud, una palabra que la actriz menciona una y otra vez, cierra un año “con broche de oro”, y se prepara para comenzar otro con la misma pasión y dedicación que la caracterizado siempre: “Lo único que tengo es gratitud con Dios, con toda la gente que cree en mí, con la gente con la que trabajo, es una familia bellísima, aprendo de todos, algo aprenden de mí también. Son 52 años de carrera, y seguir caminando y trabajando cada vez con más aprendizajes y también aprendiendo cosas nuevas es muy bonito. Lo único que hay es amor y gratitud en mi corazón”