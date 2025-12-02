Angeline Moncayo de ‘Betty, la fea’ reveló si volverá a la televisión: “Soy otra persona”

Angeline Moncayo, conocida por su trabajo en televisión en producciones como “La dama de Troya”, “Sin senos no hay paraíso”, “El cartel”, “La diosa coronada”, entre otras, descubrió una nueva misión de vida tras su experiencia con el síndrome de Asia, relacionado con los implantes mamarios. Su proceso de explantación y recuperación no solo transformó su salud, sino que también redifinió por completo su propósito de vida. A través de Asia Recovery, la organización que fundó hace cinco años cuando sintió que su vida estaba en riesgo, ha logrado crear una cadena de solidaridad entre mujeres de todo el mundo que enfrentan ese mismo problema de salud.

“Desde que empecé a hablar sobre todo el tema alrededor de lo que pasó con mi salud, soñé con estar en plataformas muy importantes que sirvieran para visibilizar, sensibilizar y cambiar la historia de muchas mujeres. A veces la gente piensa que ando evangelizando y ando con una cartelera por fuera diciéndoles a todas que se explanten y, en realidad, lo que busco es hacer conciencia, poner esta información ahí afuera, darles todos los riesgos, muchos y la gran mayoría de los que no se habla”. Recientemente, la escritora fue parte de “She Is Global Forum 2025”, el foro más importante de equidad de género y sostenibilidad en Latinoamérica, donde presentó su mensaje y su libro “Diario de una niña que quería las tetas grandes”.

Angeline Moncayo, actriz colombiana. Fotografía por: Cortesía: She Is Global Forum

Angeline Moncayo y su batalla contra el Síndrome de Asia

Para Moncayo no hay nada en la vida que ocurra por azar. Está convencida de que se convirtió en actriz para poder cumplir con un propósito más grande. “Creo que en la vida nada pasa por casualidad, siento que llegué a ser actriz para poder hablar justamente sobre esto, para que cuando me pasara tuviera la facilidad de poner mi voz a disposición de toda esta información y llegar de una manera más sencilla a los diferentes espacios, abrir puertas de forma mucho más fácil para que todo esto se pudiera recibir y replicar. Siento que no fue difícil, además tengo la gran suerte de haber encontrado mi propósito de vida. No todo el mundo lo hace, muchas personas sienten algún llamado, pero no identifican qué, soy una persona muy creyente y creo que Dios me puso ahí para decirme: ‘Ok, esto es lo que te corresponde hacer y tienes que aceptar’, y tal cual lo hice y empezamos a trabajar”, asegura la también activista.

El momento decisivo llegó cuando sintió que perdía la vida. “Cuando uno se ha sentido tan cerca de la muerte, creo que te cambia un poco la perspectiva de todo, y más teniendo una bebé en brazos. Fueron cosas muy puntuales, muy fuertes en las que básicamente no podía mirar para otro lado porque el propósito literalmente me fue entregado, y no tuve más que aceptar. Desde muy pequeña me llamó mucho la atención el servicio. Siento que a eso vinimos a la vida, independientemente de lo que tú hagas. Siento que llegué a ser artista para unir esto en algún momento al servicio y ponerlo a disposición de la vida misma. Cuando todo esto se me presenta, y empiezo a ver esta cadena de personas salvando sus vidas, pienso en que no puedo volver atrás, porque hay miles allá esperando por todo esto”.

Angeline Moncayo no dejó la actuación, la transformó

Aunque ya no actúa en televisión, la vallecaucana de 46 años afirma que nunca ha dejado de ser actriz. Ahora sus habilidades en el escenario están dedicadas a transmitir un mensaje: “No ha sido fácil, porque junto a estos cinco años que llevamos con Asia Recovery también he llevado mi recuperación, entonces las dos cosas han ido muy de la mano. Todo pasó por algo, y creo que esa voz finalmente está siendo escuchada. Hemos logrado subir la tasa de explantación en Colombia de una manera significativa, hemos logrado poner el libro en diferentes conversaciones, hemos logrado ayudar a muchas mujeres, y hoy en día tenemos ya un proyecto de ley radicado que espero de todo corazón se convierta en ley, para finalmente dejar un legado tangible del que se puedan beneficiar las mujeres. Todo lo que ha acompañado este camino ha valido muchísimo la pena”.

Ver las puertas que se abrieron desde que decidió hablar públicamente le reafirmó que estaba en el camino. “Tomar la decisión no fue difícil. He hablado con medios de comunicación de muchos lugares del mundo y nunca había recibido tanta atención como el momento en el que abro mi boca para hablar sobre esta enfermedad y convertirme en una voz para todas esas mujeres. Al ver todas esas puertas abiertas dices: ‘Estoy en lo correcto, estoy en lo que es’. La decisión estaba tomada, y ya no puedo mirar para atrás cuando hay tantas personas levantando la mano, pidiendo ayuda, y cuando he visto esta cadena de solidaridad que se ha abierto entre nosotras como mujeres desde que decidí hablar sobre esto”, dijo.

¿Volverá a actuar?

Aunque está dedicada 100 % a este proyecto, Angeline no descarta la idea de volver a pisar un set de grabación: “La actuación no ha quedado atrás, porque nací con eso. Cuando uno es artista y lleva eso en la sangre, pues me voy a morir siendo actriz, y es una cosa que disfruto, es una cosa que extraño. Me encantaría participar en cosas que aporten un poco más. Hoy en día tengo una hija, entonces para mí el tiempo con ella es sagrado, porque ese tiempo no lo voy a recuperar. Sin embargo, si hay algo que me ha enseñado la vida en los últimos años es que también todas esas habilidades se pueden poner a disposición de otras cosas. No he dejado de ser artista, escribí un libro, esto es arte. Cuando imaginé este libro, tuve que hacer todo un ejercicio de actuación, porque tuve que imaginar todos los escenarios de los personajes, cómo iba a cruzarlos y hacer un trabajo que fue fuerte. Cuando doy entrevistas estoy siendo parte de ese trabajo; cuando me paro en un escenario todo eso tiene que ver con arte, entonces no he dejado de serlo, solo que ahora Dios y la vida me han llevado a poner esas habilidades a disposición del servicio. Ahorita soy otra persona que habla como una actriz y que trabaja con esas habilidades a disposición de su propósito de vida, que es Asia Recovery. Sigo siendo la misma”.