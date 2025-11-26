Margoth Velásquez a los 80 años sigue actuando: Así inició su historia en la televisión

Cuando Margoth Velásquez comenzó su aventura en el mundo de las artes escénicas estudiando Danza y Teatro, en los años 60, nunca imaginó que se convertiría en una de las actrices afrocolombianas pioneras de la televisión nacional. Nacida en Buenaventura el 11 de mayo de 1945, la artista ha dedicado más de cinco décadas a abrir un camino para los actores afrodescendientes en Colombia.

Así fueron los inicios de Margoth Velásquez en la televisión

El camino de la actriz de 80 años hacia el mundo de las artes no fue sencillo. Su decisión de dedicarse a la actuación le costó mucho. A los 17 años se distanció de su padre y su madre por su elección de convertirse en actriz. Su progenitor no veía con buenos ojos esta vocación; pero, con el tiempo, Margoth logró demostrarle que se trataba de un trabajo serio y digno. “Este recorrido ha sido difícil, porque en el momento en el que empecé no era habitual encontrar actores y menos actrices negras. Había actores y gente que había hecho un recorrido, como Antún Castro, que en paz descanse, que se desempeñaba más en la música. También Leonor González Mina como cantante, pero en el ámbito actoral creo que soy de las colonizadoras de la participación en televisión”, aseguró la actriz.

A lo largo de su carrera, Velásquez se enfrentó a una sociedad profundamente atravesada por desigualdades y prejuicios. “No es fácil, seguimos siendo una cultura que discrimina en muchos aspectos. Somos una sociedad, porque ni siquiera constituimos todavía una cultura, que discrimina mucho no solo a los indígenas, sino también a los menos agraciados, a los que tienen menos dinero, a los que nacieron aquí y no allá, a los que se visten así y no de otra forma. Somos discriminatorios, es como una maña que tenemos en nuestra sociedad. Eso es profundo, es para revisar nuestros comportamientos; sin embargo, los derechos se construyen, no se reclaman a la brava. Aun cuando reclames, tienes que construir”, afirmó.

La actriz vallecaucana repasa su trayectoria en el mundo del arte y su lucha por la representación de las mujeres afro en la pantalla chica en Colombia. La vida y obra de una mujer que, con talento y firmeza, logró lo que parecía imposible. Fotografía por: Felipe Marino

Margoth Velásquez: más de 50 personajes

Su primer contacto con el teatro fue como espectadora, durante los viajes a Cali, Bogotá y Medellín que realizaba con su familia. Gracias a esa experiencia, se encendió en ella la pasión por las artes escénicas. A lo largo de su carrera, Margoth ha participado en más de 50 series de televisión, películas y obras de teatro, sin contar su trabajo en radio, comerciales y su amplia labor como docente. Entre sus personajes más recordados están la niña Tulia en Gallito Ramírez, la rectora en Décimo grado, Sebastiana en Espumas, mamá Petra en Oye, bonita, Teodolinda en La saga: negocio de familia y doña Rozilda en Doña Flor y sus dos maridos, entre otros.

Además de su carrera de actriz, Margoth también ha sido docente de teatro en la Universidad Externado de Colombia, la Academia Charlot y la Fundación Julio César Luna. Su formación ha sido diversa e incluye no solo la actuación, sino también la pintura, la danza moderna y folclórica, el manejo de títeres y la pedagogía artística. “Es una satisfacción, porque hay gran cantidad de gente que está batallando, luchando por sus sueños y que está logrando posicionarse también. Nunca pensé que el arte no fuera lo mío, era lo que me gustaba y me gusta todavía. Pienso que la lucha se da haciendo bien lo que escogiste hacer o para algunos lo que les tocó hacer. Para los que escogimos en un momento dado este camino, la lucha se da con disciplina y haciendo las cosas bien”.

Un legado de sacrificio y pasión

En septiembre, durante los Premios Bravo, Margoth fue homenajeada por su destacada trayectoria. La actriz comentó que fue un momento muy emotivo no solo por la importancia del reconocimiento, sino también por quienes se lo entregaron: “Me siento orgullosa, me siento plena de saber que personas que saben de este oficio, porque también lo practican, personas que han recorrido conmigo este trayecto tan difícil, consideren que estoy a la altura para un reconocimiento de estos”. Y más allá de los aplausos, lo que la llena de satisfacción es poder mirar hacia atrás y ver a las personas a las que ayudó a formar o a quienes inspiró con su talento. “Me siento plena, sobre todo viendo a muchos alumnos trabajar, cumplir con sus sueños, tener sus logros, ir adelante. Me da una profunda satisfacción y un profundo agradecimiento para mis compañeros por esta selección que han hecho”.

Hoy, al ver a tantas personas esforzándose por alcanzar sus sueños y encontrar su lugar en el mundo, Margoth Velásquez revela que se siente orgullosa de haber sido una de las pioneras que ayudó encontrar ese camino. Y mientras observa ese crecimiento colectivo, comparte el secreto que le ha permitido mantenerse vigente a lo largo de los años: “Mi táctica y mi sentir real es que creo que uno debe saber que todos los días hay algo por aprender, que nunca estamos completos. Siempre hay que reflexionar, hay que buscar hacer lo mejor”.

Por eso, su mensaje para las nuevas generaciones es claro. No pretende que la vean como un referente o que tengan que lograr lo que ella alcanzó, sino que, por el contrario, sean auténticos. “Les digo que no es que deseen hacer lo que hice o ser lo que soy, es que lo que escojan hacer vaya detrás de ese sueño que tienen, buscando la excelencia, porque cada persona tiene su particularidad, sus valores, sus fallas, todo. Entonces sería más bien ir detrás de sus sueños, tras el éxito y la excelencia en lo que se hace”, resaltó.