Ana Karina Soto, de Buen día Colombia, mostró qué pasó con su papá tras incendio

La conductora de televisión de espacios como ‘Mañana Express’ y ‘Buen día Colombia’ suele compartir los pormenores de su vida y su carrera con sus seguidores. Tras conocerse que en la vivienda de su padre Gustavo Soto, ubicada en la capital nortesantandereana se generó un incendio derivado de un corto circuito, ella dio un parte de tranquilidad respecto a la salud de él.

Anteriormente había trascendido que los bomberos no llegaron tan pronto como se esperaba al lugar de los hechos y habrían sido los vecinos de don Gustavo, quienes trataron de controlar la emergencia y auxiliaron al padre de la periodista.

“Está en controles, les están haciendo exámenes, parece que es una infección urinaria y una afección en los pulmones a raíz de una situación que vivió la semana pasada”, dijo Ana Karina Soto inicialmente refiriéndose a la emergencia en el domicilio, que lo llevó a estar internado en el hospital varios días.

La esposa del actor y director Alejandro Aguilar estaba disfrutando de unos días en México en familiar y así lo dio a conocer en sus redes, poco antes de que ocurrieran los hechos. Recordemos que hace unos meses Alejandro viajó a este país para atender compromisos profesionales.

Volviendo a Ana Karina, hora también usó las redes para mostrarse agradecida porque don Gustavo está bien.

¿Cómo está el papá de Ana Karina Soto tras incendio?

Ahora y con base en lo publicado por la nacida en Ocaña, afortunadamente el incidente con su papá, ya es prueba superada.

“Una más papito lindo. Aquí vamos. Eres un guerrero y cada prueba la superamos juntos. Mamita desde el cielo y el resto de la familia te apoyan. Vamos a salir de esta y te vas a recuperar pronto. Es una promesa”, escribió la presentadora que acompañó el mensaje con fotografías junto a su progenitor.

En las imágenes los dos se ven abrazados, sonrientes y entusiastas. La publicación no tardó en llenarse de comentarios positivos de celebridades locales como Mónica Fonseca, Carolina Cruz, Lucía Aldana, Viena Ruiz, Melisa Martínez, Violeta Bergonzi, entre otras.

Dante Aguilar Soto, el hijo de Ana Karina y Alejandro, también reaccionó a la publicación de su mamá y se refirió a su abuelo. “Recupérate pronto Papi... Te amamos mucho… Eres el mejor!!!!”.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento