Ana Karina Soto fue amenazada tras comentario en vivo sobre LCDLF: “Me angustia”

Durante más de veinte años, Ana Karina Soto se ha destacado como una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana. Sin embargo, en los últimos días, la periodista ha tenido que enfrentar uno de los momentos más complicados de su trayectoria: una avalancha de ataques, insultos y amenazas tras expresar su opinión en Buen Día Colombia donde comenta lo que sucede en La casa de los famosos.

Todo ocurrió tras la eliminación de Karina García. La paisa estuvo como invitada en el matutino de RCN y allí dialogó sobre su experiencia en el reality. En su conversación con los presentadores, se refirió a sus diferencias con Yina Calderón y la Toxi Costeña. Sobre ese tema, Ana Karina Soto dio su opinión personal sobre lo que, según ella, podría estar ocurriendo entre ellas. Dijo que creía que la Toxi podría estar celosa con Karina por Altafulla.

Así respondió Ana Karina Soto los ataques en redes por comentario sobre LCDLF

Tras recibir fuertes insultos, la presentadora se pronunció a través de sus redes sociales, donde se mostró preocupada porque, incluso, ha recibido amenazas. “Hoy me siento profundamente triste y asustada. En 25 años de carrera como presentadora, nunca había vivido una situación como esta. Hice un COMENTARIO en uno de los programas que conduzco, sin ninguna mala intención, como parte de la dinámica de debatir situaciones y comportamientos que vemos en “La Casa de los Famosos Colombia”. Jamás imaginé que eso desataría una ola de ataques, ofensas, insultos, odio y hasta amenazas hacia mí y mi familia”, escribió en Instagram, donde tiene 2 millones de seguidores.

Aseguró también que, durante más de dos décadas, ha realizado su trabajo de manera transparente, lejos de las polémicas. “Me duele, me angustia y, sobre todo, me sorprende. Siempre he hecho mi trabajo con mucho respeto, amor y profesionalismo. No me mueve el morbo, ni el escándalo, ni la cizaña, ni la falta de respeto, y mucho menos el odio, sino la responsabilidad de comunicar y entretener, con credibilidad y respeto desde el amor".

Lejos de evadir responsabilidades, Ana Karina fue enfática en asumir sus palabras y en ofrecer disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos por su opinión.

“Mi intención JAMÁS, fue herir, perjudicar, irrespetar a nadie, ni a ella ni a su familia. Asumo lo que dije y como lo dije, simplemente fue una opinión, una percepción de algo, en ningún momento la ofendí, la ataque, la agredí y si su fandom o su familia lo sintieron así, les ofrezco una DISCULPA”, dijo.

La presentadora también compartió el impacto emocional que esta situación ha tenido en su círculo cercano. “️Y siento que me debo pronunciar porque he estado muy afectada, con muchos de los mensajes que he recibido, mi papá está preocupado, asustado, mi hermana, Alejandro, Dante…. Lo pensé mucho antes de hacerlo, pero es importante la reflexión de lo que está pasando. Lo siento. Gracias de corazón a quienes me han enviado sus mensajes de apoyo, de amor, de cariño, de admiración y de amistad, los recibo con mucho cariño, los necesito más que nunca”.