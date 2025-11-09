Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Famosos

Ana María Estupiñán reveló el susto que pasó con su embarazo: “Lo más aterrador”

La actriz de ‘Rigo’ contó en ‘Sinceramente Cris’ cómo descubrió que estaba embarazada de su primer hijo, entre otros detalles.

Por Redacción Vea
09 de noviembre de 2025
La actriz de ‘Rigo’ contó en ‘Sinceramente Cris’ cómo descubrió que estaba embarazada de su primer hijo, entre otros detalles. 
Fotografía por: Felipe Marino editor fotografia

Después de seis años de matrimonio, Ana María Estupiñán y Mattias Bylin anunciaron que serán padres. La pareja espera su primer hijo quien se llamará Emanuel. A través de su canal de YouTube, la actriz de Rigo publicó un video donde mostró los detalles de la revelación del género del bebé.

De igual manera, en una reciente entrevista para el programa Sinceramente Cris, de la periodista Cristina Estupiñán, La actriz y su esposo dieron a conocer cómo se enteraron de la noticia:

“Ha sido mucha la espera y el anhelo de poder vivir este momento y creo que es una promesa que uno mete en la bolsa de los testimonios y las historias que uno ha vivido y que no me cambiaría por nadie”, dijo Mattias.

Vínculos relacionados

Ana María Estupiñán reveló el género y el nombre de su primer bebé. Video
Ana María Estupiñán está embarazada. Así confirmó que será mamá por primera vez
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

El hijo de Ana María Estupiñán y Mattias Bylin es “una promesa cumplida”

La pareja aseguró que llevaban varios años intentando quedar en embarazo, pero no había sido posible. Sin embargo, contaron, confiaron en una promesa que en algún momento Dios les dio:

“Es una promesa porque Anita y yo tenemos la costumbre de confiar en Dios y hace tiempo estábamos esperando que Él nos diera nuestro primer bebé y no pasaba. Llevamos casados seis años y llevamos como cuatro, más o menos, y fue una época en la que pasaba con otras personas y nosotros no, fue una espera larga y en ese tiempo leímos promesas en la Biblia y para mí fue un versículo que está en Mateo que dice “ella concebirá un bebé y le pondrás por nombre Emanuel”. Él me regaló esa promesa el 24 de diciembre del 2024 y yo le dije: ‘No juegues con mi corazón, si no pasa, vamos a tener problemas’“, dijo Matti.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Por su parte, la actriz agregó: “Me hice muchas pruebas este año, y una semana antes de que yo tuviera ese positivo por fin, yo me había hecho una prueba y me salió negativo, entonces estaba muy desanimada. Después me la volví a hacer y ahí me salió positiva. Cuando vi eso yo lloraba como una niña con esa prueba en la mano, no lo podía creer, fue muy emocionante. Fue muy lindo, para mí era como irreal, tantos años esperando, yo decía: ‘no lo puedo creer’, porque nosotros nunca fuimos de tomar pastillas anticonceptivas. Por fin vi esa promesa cumplida”.

Video Thumbnail

Así ha sido el embarazo de Ana María Estupiñán

La actriz también contó cómo ha llevado el embarazo. “Los tres primeros meses fueron de sentirme enferma todos los días. Pero ya pasó ese tiempo y ya gracias a Dios estoy muy bien”.

No obstante, tuvo dos momentos angustiosos: “En un viaje tuve dos sustos terribles en Estados Unidos. Tuve un sangrado. Fue una incertidumbre horrible. Después en un crucero otra vez, ahí fue peor. Eso es lo más aterrador que yo he vivido en toda mi vida, me dio un ataque de pánico que yo temblaba, mis hermanas trataban de calmarme, yo no podía parar de temblar, me faltaba el aire. No sabía qué hacer. Fue horrible. Gracias a Dios no era nada malo. Yo le dije a Dios: ‘Confío en ti, en que tú estás viendo a mi bebé y tú lo cuidas, porque no puedo hacer nada más’”.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Vea

Ana María Estupiñán

Mattias Bylin

Ana María Estupiñán embarazada

Ana María Estupiñán esposo

Cuántos años tiene Ana María Estupiñán

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.