Ana María Estupiñán reveló el susto que pasó con su embarazo: “Lo más aterrador”

Después de seis años de matrimonio, Ana María Estupiñán y Mattias Bylin anunciaron que serán padres. La pareja espera su primer hijo quien se llamará Emanuel. A través de su canal de YouTube, la actriz de Rigo publicó un video donde mostró los detalles de la revelación del género del bebé.

De igual manera, en una reciente entrevista para el programa Sinceramente Cris, de la periodista Cristina Estupiñán, La actriz y su esposo dieron a conocer cómo se enteraron de la noticia:

“Ha sido mucha la espera y el anhelo de poder vivir este momento y creo que es una promesa que uno mete en la bolsa de los testimonios y las historias que uno ha vivido y que no me cambiaría por nadie”, dijo Mattias.

El hijo de Ana María Estupiñán y Mattias Bylin es “una promesa cumplida”

La pareja aseguró que llevaban varios años intentando quedar en embarazo, pero no había sido posible. Sin embargo, contaron, confiaron en una promesa que en algún momento Dios les dio:

“Es una promesa porque Anita y yo tenemos la costumbre de confiar en Dios y hace tiempo estábamos esperando que Él nos diera nuestro primer bebé y no pasaba. Llevamos casados seis años y llevamos como cuatro, más o menos, y fue una época en la que pasaba con otras personas y nosotros no, fue una espera larga y en ese tiempo leímos promesas en la Biblia y para mí fue un versículo que está en Mateo que dice “ella concebirá un bebé y le pondrás por nombre Emanuel”. Él me regaló esa promesa el 24 de diciembre del 2024 y yo le dije: ‘No juegues con mi corazón, si no pasa, vamos a tener problemas’“, dijo Matti.

Por su parte, la actriz agregó: “Me hice muchas pruebas este año, y una semana antes de que yo tuviera ese positivo por fin, yo me había hecho una prueba y me salió negativo, entonces estaba muy desanimada. Después me la volví a hacer y ahí me salió positiva. Cuando vi eso yo lloraba como una niña con esa prueba en la mano, no lo podía creer, fue muy emocionante. Fue muy lindo, para mí era como irreal, tantos años esperando, yo decía: ‘no lo puedo creer’, porque nosotros nunca fuimos de tomar pastillas anticonceptivas. Por fin vi esa promesa cumplida”.

Así ha sido el embarazo de Ana María Estupiñán

La actriz también contó cómo ha llevado el embarazo. “Los tres primeros meses fueron de sentirme enferma todos los días. Pero ya pasó ese tiempo y ya gracias a Dios estoy muy bien”.

No obstante, tuvo dos momentos angustiosos: “En un viaje tuve dos sustos terribles en Estados Unidos. Tuve un sangrado. Fue una incertidumbre horrible. Después en un crucero otra vez, ahí fue peor. Eso es lo más aterrador que yo he vivido en toda mi vida, me dio un ataque de pánico que yo temblaba, mis hermanas trataban de calmarme, yo no podía parar de temblar, me faltaba el aire. No sabía qué hacer. Fue horrible. Gracias a Dios no era nada malo. Yo le dije a Dios: ‘Confío en ti, en que tú estás viendo a mi bebé y tú lo cuidas, porque no puedo hacer nada más’”.