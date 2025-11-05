Ana María Estupiñán reveló el género y el nombre de su primer bebé. Video

El pasado 29 de octubre, Ana María Estupiñán sorprendió a sus seguidores al revelar que estaba embarazada. La actriz de 33 años espera su primer hijo con Matti Bylin, con quien está casada desde hace seis años. La noticia generó cientos de comentarios y reacciones en redes sociales. Sus seguidores, amigos y familiares se emocionaron con la sorpresa.

Ocho días después de anunciar la noticia, Ana María revela el género de su bebé. A través de un video que publicó en su canal de YouTube revelaron si esperan un niño o una niña.

Ana María Estupiñán será mamá de un niño

Minutos antes de publicar el video, la actriz escribió en su cuenta de Instagram: “¡Amigooooooos ya pasó! Este momento fue muy especial para nosotros y no podíamos dejar de compartirlo con ustedes. Nos reímos, lloramos y todavía seguimos celebrando la noticia”.

A las 4:30 p.m. hizo el anuncio oficial. El video comenzó con la pareja hablando sobre lo que cada uno creía que sería el bebé. “Yo tengo la sospecha de que podría ser un niño. En mi familia hay muchas mujeres”, dijo la actriz. Por su parte, Matti dijo que por el lado de su familia había más probabilidades que fuera niño.

Posteriormente, aparecen junto a toda su familia a quienes también, por medio de una dinámica con pintura, los ponen a que pongan sus huellas (azules o rosadas) en un cuadro con un árbol sin ramas,

En las imágenes aparece con un vestido largo de color blanco, mientras que su esposo llevaba puesto un pantalón de ese mismo color y una camiseta beige. “Es algo que a mí me dio mucha esperanza, y hoy veo el resultado de esa promesa cumplida en la vida de mi esposo y en la mía. Dios nunca llega tarde, siempre cumple sus promesas. Así que quiero animarlos a que confíen en Él y le crean cuando Él hace una promesa porque Él va a cumplir”, dijo con su voz entre cortada.

Al final del video, la pareja reveló el nombre del nuevo integrante de la familia, quien se llamará Emanuel.