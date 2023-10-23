Ana María Estupiñán está embarazada. Así confirmó que será mamá por primera vez

En los últimos minutos, Ana María Estupiñán confirmó que se convertirá en mamá por primera vez. “En mi carrera he tenido la oportunidad de interpretar muchos personajes, de darle vida a emociones que incluso nunca había podido estrenar, pero que aun así debían ser lo más reales posibles”, con estas palabras y unas imágenes de los diferentes papeles que ha interpretado a lo largo de su carrera, la actriz dio a conocer que está embarazada.

Ana María Estupiñán y su esposo esperan su primer hijo

Por medio de un video de tres minutos, la artista de 33 años expresó su felicidad por convertirse en madre, después de seis años de matrimonio. “He sido cantante, doctora, revolucionaria, cocinera, heroína, campesina, empresaria, han sido muchos los personajes que he tenido en mi vida, pero este que viene para mí es el más importante porque será el que por fin podré compartir con Matty”, dijo con gran emoción.

En las imágenes se observa a la actriz realizándose la prueba de embarazo que salió positiva. Posteriormente, grabó las reacciones de sus amigos y familiares al conocer la noticia. Con una voz de fondo, Mattias, su esposo, dijo: “Hace unas semanas nuestra vida era como siempre, café por la mañana, por la tarde, trabajo, audiciones y sueños compartidos, pero de repente, una palabra, la noticia que nos dejó con el corazón latiendo a mil, ‘vamos a ser papás’”.

¿Cuántos meses de embarazo tiene Ana María Estupiñán?

Aunque no reveló con exactitud cuántos meses tiene, por sus palabras habría confirmado que está en el quinto mes de gestación: “Nos vemos en febrero con el estreno más esperado de la historia de nuestras vidas”.

Sus amigos y seguidores han dejado sus impresiones a través de comentarios en la publicación, tanto en Instagram como en YouTube: “El papel más importante de tu vida y lo harás genial”, “qué felicidad tan hermosa. Dios los bendiga a los tres”, “serás una bella mamá”, “el papel más hermoso que te he visto hacer”.

Historia de amor de Ana María Estupiñán

Ana María y su esposo se conocieron cuando eran jóvenes y al principio solo fueron amigos. De acuerdo con lo que la actriz ha compartido en varias entrevistas, estuvieron “en la friendzone” durante unos 12 años antes de que su relación diera un giro romántico. Después de ese largo tiempo de amistad, finalmente se convirtieron en pareja; su relación duró casi una década antes de que decidieran dar el gran paso y casarse en el 2019.