Pity Camacho de La Influencer también es cantante: revela porqué escogió la actuación

Carlos Humberto Camacho Rodríguez, conocido artísticamente como “Pity”, es un reconocido actor colombiano con más de dos décadas de trayectoria. En 1993 hizo su debut en la pantalla chica con “Géminis”, donde interpretó a Mario. Desde entonces, a lo largo de su carrera, el caleño de 54 años ha trabajado en producciones como “El cartel de los sapos 2”, “La Pola”, “Allá te espero”, “Garzón vive”, “La Gloria de Lucho”, “El man es Germán”, “Pa’ quererte”, “La venganza de Analía”, “Dejémonos de Vargas”, entre otras. También ha incursionado en el cine con “Lotería”, “Crimen con vista al mar” y “Secretos de confesión”. Hoy, Camacho sigue siendo una figura relevante en la televisión nacional y forma parte de una nueva generación de actores que ha logrado adaptarse a los cambios en la forma en que se consume contenido, sin perder nunca la esencia de la actuación con la que comenzó.

Su papel como Nibardo Matallana en “La Infuencer”

Actualmente, el actor hace parte de “La Influencer”, una producción de Caracol Televisión que combina el drama familiar con el impacto de las redes sociales en la vida cotidiana, protagonizada por Mariana Gómez, quien interpreta a Martiza Matallana. Allí, “Pity” le da vida a Nibardo Matallana, un personaje que describe con especial cariño: “Es un papá amoroso, incondicional. Un papá que no entiende absolutamente nada de redes sociales, él tiene el teléfono para llamar y para que lo llamen, pero para nada más. Le parece que esto es una perdedera de tiempo; sin embargo, siempre apoya a su hija y siempre va a estar al lado de ella”, asegura. Sin embargo, lo que hace especial a este personaje es su evolución. “Con el transcurrir de los capítulos se va dando cuenta de la importancia de las redes sociales y aunque no se mete en ellas, sí apoya a su hija en todo momento, es una historia bonita, de un papá que ama el amor, es enamoradizo, pero que ante todo está con su hija apoyándola siempre”, agrega el actor.

Camacho ve en Nibardo características que realmente conectan con su forma de entender la vida. “Siempre trato de sacar cosas mías de los personajes, es decir, este de Nibardo no tiene tantas cosas en su día a día como las que tengo yo, pero sí tiene la buena energía, trata de hacer el bien a los demás, no dañar a nadie, por lo menos con intención, y ser una persona bonita, positiva, así sea en momentos difíciles”, dijo.

“Pity” Camacho también es cantante

A pesar de que su carrera lo ha llevado a ser conocido principalmente como actor, Carlos Camacho siempre ha sentido una gran pasión por la música. Desde que era joven ha estado inmerso en el canto, la guitarra y la percusión. Para él, la música no es solo un plan “B”, sino una compañera constante en su viaje artístico.

Desde muy joven, estuvo inmerso en el mundo de la música romántica, un género que marcó su vida y lo acompañó mientras crecía. Siempre admiró a sus amigos músicos y a esos grandes intérpretes que, con sus melodías, se convirtieron en una fuente de inspiración. Desde niño anheló ser cantante y actor, e incluso le llamaba la atención la idea de convertirse en policía. Sin embargo, sus padres, conscientes de la importancia de la educación, le aconsejaron que, además de seguir esas pasiones artísticas y vocacionales, también se enfocara en estudiar una carrera profesional que le proporcionara más herramientas para su futuro.

“El canto siempre lo he tenido a mi lado, he trabajado mucho con eso, la guitarra, la percusión y mi voz me han abierto también muchas puertas, entonces por eso las llevo de la mano, y siempre lo haré. He hecho mucha música para televisión, muchos cabezotes, las presentaciones y también música incidental, entonces pienso que es un apoyo para un artista integral, que es importante y que sirve. Para mí ha sido una compañía maravillosa, es mi compañía siempre, la guitarra y la música", afirmó.

“Pity” vivió de cerca la escena musical de los noventa, compartiendo escenarios con colegas y amigos. Pese a que le iba bien y le apasionaba, hubo un momento de su vida en el que tuvo que tomar una decisión difícil. “La música y la actuación siempre han estado conmigo, las he aprovechado para vivir, para generar ingresos y para generar alegría. Llevaba las dos de la mano, y dije: ‘tengo que decidir una de las dos, porque o hago una lo mejor posible, pero las dos a la vez de pronto van a competir en tiempos, más que todo’. Crecí con cantantes que son mis amigos de la vida, como Andrés Cepeda, como Fernando Fonseca, y nos tocó el mismo tiempo, cantábamos al mismo tiempo, íbamos a los mismos lugares a cantar", recordó.

Sin embargo, decidió dedicarse por completo a la actuación, aunque nunca dejó de amar la música: “Dije ‘ellos son muy buenos, dejémoslos, creo que la mejor competencia que puedo tener es conmigo mismo en la actuación’ y me dediqué el 100% a esto, pero siempre de la mano con la música. Actualmente estoy enfocado en la actuación, pero si va de la mano con la música, mucho mejor", afirmó el actor.

A lo largo de su carrera profesional, “Pity” ha tenido la suerte de combinar sus dos pasiones en proyectos como el teatro musical y en series donde ha interpretado a cantantes. “Hace muchos años con Caracol Televisión hicimos una que se llamaba “El amor es más fuerte”, donde era la historia de un cantante, y me parece muy bonito poder usar las dos para expresar, para hacer personajes y para dejar una huella siempre”.

“Pity” no es un actor que incursiona de vez en cuando en la música, sino un artista polifacético que utiliza ambas disciplinas como un medio para conectar con su público y compartir su visión del mundo. Esta faceta es una parte fundamental de su identidad como artista y aunque no es tan conocida por el público como su carrera actoral, ha sido clave para el desarrollo de su carrera profesional.