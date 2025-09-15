Mariana Gómez revela el reto de hablar como ‘La influencer’: “Puede ser impactante”

“Es un personaje muy hermoso, especial y diferente a todos los que me han visto interpretar en este país. Llegó en un momento muy bonito de mi vida a enseñarme mucho, a transformar muchas cosas de mi vida. Espero y estoy segura que va a tocar muchas vidas y que puede ayudar a transformar la vida de muchas personas y eso me tiene muy emocionada", dice la antioqueña, quien le da vida a María Isabel Matallana, ‘Maritza’.

El reto de Mariana Gómez al hablar como ‘La Influencer’

Este proyecto se ha convertido en uno de los mayores desafíos de la carrera de la actriz y cantante, no solo por la complejidad de su rol, sino también por el valioso aprendizaje personal que le dejó. Para Mariana, el reto más grande, además del poco tiempo de preparación disponible, fue entender completamente a su personaje, quien lucha con una condición especial de lenguaje que le impide pronunciar correctamente las palabras: “Para mí siempre es poco, nunca es suficiente el tiempo de preparación. Lo más difícil fue encontrar la manera de hablar de este personaje, de entender su habla, su condición, cómo funcionaba a nivel mental y fisiológico”, dijo.

Para lograr que su papel fuera auténtico, trabajó de la mano con una fonoaudióloga, dedicando largas horas a perfeccionar la forma de hablar de su personaje. Su compromiso fue total. “Llegaba a mi casa y seguía hablando así para que no se fuera. Al principio puede ser un poquito impactante cuando la escuchas por primera vez, pero con el tiempo empiezas a olvidarte de ese detalle porque comienzas a conocer su corazón, su alma, su energía y llega un momento donde se olvida su “defecto”. Eso es una gran lección para cualquier persona que tenga inseguridad", reflexionó la actriz de 33 años.

‘La Influencer’: Una historia de amor para darle “like”

En la serie, ‘Maritza’ lucha por encontrar su lugar en el mundo digital. Sin embargo, su vida da un giro inesperado cuando su novio, ‘Germen’ (Edwin Maya), un influencer con una reputación cuestionable, la traiciona y destruye su imagen pública. Sin embargo, ella emprende un viaje de reinvención para demostrar su inocencia, recuperar su voz en las redes y ser fiel a sí misma, a pesar de la condición que la hace diferente y que la ha llevado a enfrentar discriminación.

“Lo mejor que me dejó la producción fue sentir que de verdad sí se puede tocar vidas a través de este oficio y que no es solo un trabajo que me sirve para mi felicidad, para mi bolsillo, para subsistir, sino que puede haber un servicio a través de lo que hago", dijo.

La actriz compartió créditos con Carlos ‘Pity’ Camacho, Luna Baxter, Juan Manuel Mendoza, Camilo Amores, con quienes logró entablar una gran amistad fuera del set de grabación. “Así como todos los trabajos, es muy bonito amar lo que haces y poder vivir de algo que te gusta, pero el entorno laboral es muy importante para el goce y el disfrute del día a día. En este caso, y generalmente he sido muy afortunada porque en todos los elencos a los que he llegado he encontrado colegas que se han vuelto amigos y en este caso con Pity hicimos una amistad, no solo es un gran actor y un gran profesional, lo admiro mucho, sino que es una persona hermosísima. No solo él, con todos, hicimos un equipo y una familia muy bonita que hacía que el día de rodaje fuera mucho más gozoso”.

Mariana Gómez revela que sufrió ‘matoneo’

Así como su personaje, Mariana reveló que en un momento de su vida también sintió inseguridad; sin embargo, hacer parte de este proyecto de Caracol Televisión la ayudó a reflexionar sobre la resiliencia, autenticidad y el poder de ser fiel a sí mismo.

“Creo que todos los seres humanos nos hemos sentido inseguros por algo en algún momento de nuestra vida, sobre todo las mujeres, en esta sociedad tan exigente con nosotras. He sido una persona muy afortuna en la vida, le doy muchas gracias a Dios por todas las bendiciones, los regalos y dones que me ha dado, pero claro que fui una adolescente insegura, claro que también me hicieron matoneo y no me las voy a dar de víctima, yo también hice matoneo. Lo único que puedo concluir es que las personas que hieren son personas que están muy heridas, entonces creo que si cada uno de nosotros nos enfocamos en sanar lo que tenemos adentro, cada vez va a haber menos “hate” y por lo tanto habrá menos gente herida e insegura y más gente aceptándose tal y como es y descubriendo que en las diferencias hay un gran super poder”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Sus propias experiencias le permitieron tener una conexión especial con su personaje. “Cuando estaba en el colegio no había redes sociales, gracias a Dios. Me hicieron matoneo por diferentes cosas. Creo que la seguridad no tiene nada que ver con el físico, he conocido mujeres absolutamente hermosas y hablan de la inseguridad que sienten cuando se ven en el espejo. Nos enseñaron a los seres humanos que valemos por cómo nos vemos, por lo que tenemos o por el éxito de lo que hacemos y si de repente sientes que te falta un poquito en alguno de estos ámbitos, ahí llegan las inseguridades, pero cuando uno pone el valor de uno mismo en otras cosas más importantes como la conciencia, el corazón, la persona que eres, el servicio que prestas a la humanidad, creo que ahí es donde lo otro pasa a un segundo plano y no tiene por qué existir esas inseguridades, todos somos perfectos", aseguró.

Mariana Gómez Fotografía por: Felipe Marino

Las redes sociales, un canal para inspirar

Mariana reconoce que las redes sociales son una herramienta poderosa, tanto en la trama de la serie como en la vida real. Estas le han permitido no solo conectar con su audiencia, sino también trabajar. “Me gusta mucho poder compartirme a través de las redes, siento que es un canal muy directo con los seguidores, fans y con la gente que apoya tu trabajo, es una herramienta muy bonita para tener cercanía con ellos. Tengo una comunidad que es muy amorosa, que me apoya mucho en todo lo que hago, yo trato de retribuirles de esa manera, haciéndome más cercana, compartiéndoles un poquito de mi vida, consejos, siendo muy real y abierta con mi día a día, mostrándoles que soy un ser humano igualito a ellos que también tiene problemas, que también se equivoca. Es un gran plus poder también trabajar con marcas con las que siempre había soñado trabajar”, concluyó la paisa.