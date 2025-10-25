Andrea Noceti reveló por qué se fue de Colombia y cómo vive en Estados Unidos

Andrea Noceti no solo conquistó las pantallas colombianas, sino también las pasarelas y los certámenes de belleza. Su historia en el mundo del entretenimiento comenzó cuando fue coronada como Señorita Colombia en el año 2000, representando a Cartagena, su ciudad natal. Después de entregar la corona, su carrera tomó un rumbo hacia la actuación y la televisión.

Durante años, Noceti se destacó como una de las actrices más queridas especialmente por su papel en la primera entrega de la telenovela Nuevo rico, nuevo pobre donde personificó a Fernanda Sanmiguel, o el de Lucía Congote en Bermúdez. Hoy la cartagenera se encuentra en una etapa completamente diferente. Optó por una vida más tranquila, lejos de los reflectores. En una conversación exclusiva con Vea, reveló la razón de su radical cambio de vida.

Andrea Noceti como Fernanda Sanmiguel en "Nuevo rico, nuevo pobre". Fotografía por: Cortesía Caracol Televisión

¿Por qué Andrea Noceti se fue de Colombia?

Hace 10 años dejó todo en Colombia: su familia, sus amigos y su carrera como actriz, para iniciar una nueva vida en Estados Unidos junto a Elliot Minski, su esposo. Su traslado a Miami no fue impulsivo. Aunque siempre le gustó esa ciudad, en ese momento no estaba en sus planes dejar el país, sobre todo porque estaba en una buena etapa de su carrera profesional. “Decidimos irnos después de 10 meses de estar casados. A mi esposo le llegaba la residencia, entonces dijo ‘por qué no lo hacemos los dos y nos vamos para allá’. Estábamos un poco cansados en Bogotá, fueron muchos años allá, y la verdad es que hacer familia acá es más tranquilo, porque Bogotá es una ciudad muy movida, entonces dije, ‘bueno, intentémoslo, vamos a ver cómo nos va’. Llevaba mucho tiempo entre Bogotá y acá, estaba viniendo bastante y me gustaba mucho Miami, entonces me pareció rico, es una ciudad que se parece a la mía. Hemos estado contentos, felices acá, una vida muy tranquila, muy en familia, también tengo mis amistades acá“, contó la actriz en diálogo con este medio.

Reconoció que, aunque ha sido una buena experiencia, no compara su nueva vida con la de antes: “Me ha ido muy bien, no es lo mismo que vivir allá en mi tierra porque acá uno está como más solo, aunque tengo mi grupo de amistades y todo, pero también esa parte social, esas invitaciones que teníamos allá por mi trabajo, eso sí me ha hecho falta, pero bueno, ya ahora estoy encajando más”.

El objetivo de su nueva vida era claro: “Desde que me vine para acá, mi prioridad era también quedar embarazada y en todos estos tratamientos y todas estas cosas se me fue bastante tiempo. Ahora estoy en medio de la crianza, porque tengo un hijo de 5 años y medio y unos gemelos de 2 y medio. Entonces ahí ando, pero ya otra vez retomando más mi vida", contó.

Andrea Noceti fue mamá después de los 40

La actriz se convirtió en madre después de los 40 años, una aventura que vivió con mucha ilusión, aunque también enfrentó los retos que vienen con la edad. “Hay una realidad, después de los 40 uno ya no tiene la misma energía, por lo menos yo. Hay mucha gente que conozco que tiene muchísima energía y que son más viejas que yo y tienen más energía, pero en mi caso nunca he sido una mujer de tanta energía, soy más bien calmada, activa, pero hasta cierto punto, no soy de las que me gusta estar aquí y allá, haciendo 50.000 cosas. Dios me mandó 3 hombres que son más activos. Yo de verdad, a veces me tomo mi té verde, cosas que me suban la energía y me cuido mucho con eso, estoy yendo mucho al gimnasio, porque a veces los gemelos quieren que los cargue a los dos al mismo tiempo. Toca ser un poco más activa. Mi esposo también ayuda, tengo una nana, pero soy mamá súper presente. A veces quieren a la mamá y a nadie más. Entonces también disfruto esos momentos con ellos de juegos. El que tenga gemelos no se aburre nunca. No es lo más común. pero es una vida divertida. La verdad es que me parece una bendición muy grande tener gemelos, no todo el mundo tiene esa oportunidad”.

Convertirse en madre de tres, y sobre todo de gemelos, ha sido para Andrea una experiencia intensa y transformadora. El 21 de enero del 2020 nació Lucian, su primogénito, y el 1 de junio del 2023 confirmó el nacimiento de Adam y Marcel, sus gemelos. “Al principio comencé con un poquito más de ayuda. Dios le da a uno lo que uno aguanta. Por algo también me dio los gemelos. Gracias a Dios me salieron muy bien comportados, aunque son muy tremenditos porque son muy ágiles, están en la edad de descubrir y son activos, igual son obedientes. La crianza no es fácil, pero yo feliz, y cada día estoy con menos ayudita, pero gozándomelos y disfrutándomelos porque para eso esperé tanto también para tenerlos”, agregó.

Aunque está feliz con sus hijos, Noceti reconoció que cuando se enteró que esperaba gemelos, quedó impactada: “No quería gemelos. Llegaron por sorpresa porque yo en mi tratamiento solamente me puse un embrión y se dividió, son gemelos idénticos, yo nunca me puse 2 embriones. Mi esposo quedó en shock durante los 9 meses, porque claro, los hombres piensan en la logística, va todo doble, va a costar más, el mercado, y son hombres y los hombres comen más, pero se salvó que no me salió mujer porque me hubiera gastado de pronto más en ropa", dijo entre risas.

No niega que al comienzo hubo temores; sin embargo, durante estos dos años y medio que tienen los niños, la actriz ha podido no solo disfrutarlos, sino también aprender muchas cosas: “Obviamente uno se abruma con el tema de que son gemelos, el colegio se tiene que pagar dos veces al mismo tiempo, igual estaba feliz, porque siempre lo vi dentro de una posibilidad de vida. En algún momento dije que sería chévere tener gemelos, igual quería tener tres hijos".

¿Andrea Noceti volverá a la actuación?

Aunque hoy su vida gira en torno a la familia, la pasión por la actuación sigue viva. “Acá hice algo chiquito en Nickelodeon. Tampoco me he alejado de mis redes. Nunca me he perdido, porque siempre he estado ahí como en las redes conectadas, pero el tema de la actuación siempre he tenido la ‘piquiña’ de volverlo a hacer, pero acá no se me ha dado. Irme a Colombia es como complicado logísticamente por el tema de los niños. Vamos a ver qué pasa en ese gremio, obviamente, quiero retomar esa parte personal”.

El aspecto más difícil de su nueva vida ha sido el distanciamiento de su carrera actoral. En Colombia, Noceti era una figura reconocida en la televisión, pero en Miami la realidad fue otra. “Yo siempre digo que me hace falta porque es mi parte personal, es lo que a mí me gusta, lo que me apasiona, esa serotonina me la activa, y por eso nunca he dejado de estar activa en las redes porque me gusta estar con la gente, me gusta transmitir, me gusta decir cosas, me gusta comunicar, me gusta estar ahí frente a una cámara, me encanta actuar. Yo sé que a medida que pasan los años obviamente vienen nuevas personas, pasan cosas y bueno, las oportunidades se van yendo un poco, pero espero que en algún momento, y que yo pueda, se den las cosas para hacer algo".

Además, agregó: “Yo creo que lo más difícil para mí sí fue esa parte de mi trabajo, porque sabía que acá iba a ser otra cosa, hice muchos castings acá, me acuerdo mucho, pero me fue super difícil entrar cuando yo allá en Colombia ya había hecho mucho, ya era alguien reconocido, aunque logré hacer algo chiquito, ahí me la gocé a los 10 capitulitos que hice y saboreé otra vez la actuación. Dije, ‘bueno, voy a hacer un alto y ya no voy a seguir insistiendo, voy a concentrarme, ya tuve a mis hijos y toda la cosa’”.

A pesar de su residencia en Miami, Noceti mantiene vivos sus lazos con Colombia. “Estuve un mes y medio y me gusta que mis hijos conozcan, donde crecí, en mi Colombia y me gusta que hablen así con las palabras de Cartagena. Nunca me he desligado, a Bogotá no he ido hace muchos años, pero a Cartagena siempre voy, porque quiero también que mis hijos estén con parte de mi familia, de mis raíces. Me paso temporaditas largas y me encanta hacerlo", agregó.

Este último año ha sido, para ella, un período de reflexión y crecimiento. “He logrado mi parte de ejercicio, bajar mis kilitos que tenía como desde principio de año, he estado muy juiciosa con mi comida, muy disciplinada. En este año también pasé un momento duro en cuanto a la parte de ansiedad y un poco de depresión. No sé si es la perimenopausia, no sé qué fue, temas hormonales, pero bueno, gracias a Dios lo pude solucionar, tocó con pastillas. Gracias a Dios todo pasó, estoy realizada con mi familia, cada día doy muchas gracias por eso. Me siento afortunada por todo eso y de la bendición que tengo de tener a mis tres hijos. Tengo muchos sueños todavía por cumplir en cuanto a mi parte personal, igual pienso que este año fue muy fructífero en el sentido de la gratitud”.