Freddy Ordóñez: “No me interesa la fama, sino ser un actor reconocido por su entrega”

La carrera de Freddy Ordóñez comenzó a los 9 años con Don Chinche. Más adelante hizo parte de Pandillas guerra y paz, donde interpretó a “el Javi”, un papel que le trajo gran reconocimiento, aunque ahora se siente arrepentido por las problemáticas sociales que representaba.

Su pasión por el escenario le ha permitido convertirse en un actor versátil que se ha movido entre la intensidad del drama y la ligereza de la comedia. En televisión ha sido parte de producciones nacionales como Victorinos, Tres caínes, Un bandido honrado, entre otras, que le abrieron las puertas de los hogares colombianos. Mientras tanto, en el teatro, ha participado en obras como Dulce tentación y El suplente. Para Freddy, su trabajo en las tablas al escenario no es un acto de vanidad, sino una experiencia de vida en la que se entrega por completo

¿El teatro o la televisión?

Para Ordóñez, el escenario no es simplemente un lugar de trabajo; es un espacio sagrado donde la vida y el arte se funden. “Yo creo que todos los actores que hemos nacido y hemos hecho teatro durante muchos años, el escenario es para nosotros una bendición y es una fortuna encontrarlo por el camino, porque es muy distinto hacer televisión a hacer teatro”.

El actor colombiano admite que la televisión le ha brindado visibilidad y estabilidad, pero es en el teatro donde realmente descubre la esencia de su profesión. “Yo vivo agradecido con la televisión porque es un medio que me ha ayudado a diversificar mi vida y con el teatro porque me ha permitido aprender y estudiar. En el teatro es donde realmente uno puede crear personajes, eso no lo permite la televisión porque es un medio muy inmediato, todo es muy rápido.

Freddy Ordoñez, actor. Fotografía por: Felipe Marino

“Me gustaría morir en el escenario”: Freddy Ordóñez

La pasión que siente por el teatro es tan intensa que el actor revela que, si pudiera elegir, le encantaría despedirse de la vida sobre un escenario. “Para mí el teatro es un templo, y si yo llego a encontrar la muerte en algún momento yo le pediría a Dios y al universo que sucediera encima de un escenario en un teatro, me gustaría, me parecería chévere, muy romántico y muy poético morir en su ley. A mí me impactó muchísimo el hecho como Rubby Pérez encontró la muerte encima de una tarima haciendo lo que a él le gustaba y yo decía, ‘¿cuántas veces nosotros como actores que hacemos teatro, estamos en escenarios donde en cualquier momento se nos puede venir el techo encima?’ A raíz de eso quedé un poco psicosiado y conmovido con la forma como él murió. Yo lo he reflexionado algunas veces. Yo he tenido muchos accidentes en tarima, en escenarios y sería chévere si uno en algún momento encuentra el fin de los días que sea encima del escenario porque uno lleva mucho tiempo dedicado al teatro y eso es chévere".

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Aunque la televisión le ha permitido que la gente sepa quién es él, Ordóñez no se obsesiona con la exposición mediática. El artista deja claro que lo suyo nunca ha sido perseguir la fama, sino el verdadero reconocimiento. “Yo fui formado en la escuela Distrital de Teatro Luis Enrique Osorio y también fui formado con Ramiro Corson en la Academia Nacional de Arte y él siempre nos decía una cosa que era muy importante y que quedó marcada en mi vida y es lo que yo he intentado hacer en toda mi carrera, es ‘a mí no me ha interesado ser famoso ni aparecer en televisión y que me vean en la televisión, a mí lo que me ha interesado es ser reconocido’ y he trabajado toda mi vida por ese reconocimiento, estoy trabajando por lograrlo porque siento que todavía no he llegado al nivel de reconocimiento que quiero tener, no hablo de fama, sino de reconocimiento".

Su propósito en la vida es claro: “Quiero ser un actor que sea reconocido por su entrega, por sus trabajos, por sus personajes y estoy apostándolo todo para conseguirlo. No lo he logrado, pero estoy dándolo todo para poder lograr ese reconocimiento tanto a nivel profesional como a nivel personal. Hablo como actor y también hablo como ser humano. No importa la fama, a mí no me interesa el término ni conseguirla, no me obnubilo con eso, ni con Hollywood, no son mis intereses y no son mis objetivos, mi objetivo es ser un actor reconocido".