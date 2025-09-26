Yalena Jácome volvió a la televisión, tras haberse dedicado a ser ama de casa

En marzo de 2023, Yalena Jácome llegó a Estados Unidos. Dejó su trabajo en “Mañana Express” de RCN, sus padres y sus amigos, para iniciar una nueva vida fuera del país.

“Desde que conocí Washington, hace muchos años, pensé que era muy buena ciudad y quería vivir acá, entonces nos vinimos. Le aposté a tener una familia con esta gran oportunidad, donde mi hijo iba a tener la posibilidad de relacionarse con personas de muchos lugares del mundo, de aprender inglés perfecto, y yo quería estar ahí para él. Me vine con un niño de cinco años, ya el otro año cumple ocho, y quería que él estuviera con una mamá y un papá presentes que lo acompañaran en este cambio de país, de cultura, de idioma y de muchas cosas que uno no está acostumbrado”, confesó la presentadora.

Yalena Jácome y sus retos en Estados Unidos

El cambio más significativo no fue solo geográfico, sino también en su estilo de vida. Por primera vez, se hizo cargo por completo del hogar, una experiencia totalmente nueva para ella. Pasó de tener una agenda llena de compromisos laborales en Colombia a dedicar su tiempo a las tareas domésticas de su casa: “Como yo sabía que me venía acá a hacer el soporte de la familia, me iba a meter de lleno en el papel de ama de casa que nunca había tenido, porque siempre he sido una persona que he trabajado. En Colombia tuve esa oportunidad y privilegio de tener gente que me ayudara. Entonces llegar aquí a Estados Unidos es no tener una red de apoyo”.

Sin embargo, lejos de verlo como un obstáculo, encontró en esta experiencia una forma de crecimiento personal: “He sido una persona muy organizada y toda la vida me ha encantado hacer oficio, para mí eso es una terapia de desestrés, entonces vine aquí a aprender y a profesionalizar mi trabajo como ama de casa. Dije: ‘en algún momento se volverá a dar la oportunidad para volver a trabajar y si no se da, pues me dedico a estar con mi hijo’. Me dediqué a ser voluntaria en el colegio de él, a que me viera presente en las celebraciones del colegio, a ser la mamá-profesora que lo ayuda cuando está en la biblioteca haciendo actividades manuales, eso era lo que yo quería, que mi hijo me tuviera ahí y así pasó”, afirmó.

Aunque la periodista de 47 años ha logrado encontrar estabilidad y crecimiento en Estados Unidos, admite que estar lejos de los suyos ha sido lo más complicado del cambio: “Desde los 20 años he vivido en Bogotá, pero mi familia siempre ha estado en El Carmen de Bolívar o Barranquilla y siempre iba a visitarlos por lo menos cuatro o cinco veces al año y me sentía muy cercana a ellos. Lo que me ha dado más duro es no poder tener esa libertad de viajar seguido. Estando acá, mi papá falleció, pero tuve la fortuna de poder ir a visitarlo todos los meses, pero el no estar presente ahí, en el día a día y estar con él, me dolió bastante, pero viajé todos los meses para acompañarlo. Esa es la parte donde más nostalgia llega a dar”, dijo.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Un presente con nuevas metas

La presentadora reconoce que el éxito no se mide únicamente en el ámbito profesional, sino también en el personal. Su experiencia en el país americano le brinda pequeñas victorias que considera grandes logros: “Soy una mujer completamente diferente desde que vivo acá. Nunca había tenido la oportunidad de vivir por fuera, y creo que independientemente de la edad en la que uno se venga a vivir a otro país, tú creces, porque aprendes que el primer apoyo es esa familia, el esposo y el hijo y yo, somos tres, nos tenemos los tres. Hay una unión importante en la familia. Eso me llena de orgullo y me doy cuenta de que, al final del día, independientemente de la edad que tengas, te enfrentas a miedos y si los superas eres supremamente valiente”.

Yalena Jácome regresó a la televisión con NTN24

Aunque siempre se mantuvo en contacto con sus seguidores a través de las redes sociales, muchos le expresaban su deseo de volverla a ver en la pantalla. La oportunidad de regresar llegó gracias a NTN24, donde, en junio pasado, se unió al noticiero enfocado en temas de Estados Unidos y su impacto en América Latina.

“Un día me llamaron para esta oportunidad y dije: ‘ya estoy lista, yo creo que ya lo puedo hacer’. Finalmente, uno tiene esta gran ventaja de las redes sociales y desde ahí no pierde el contacto con la gente. Llegar a este formato es también una forma de aprender, porque había dejado las noticias por completo. Me sentía muy nerviosa de retomar, sobre todo de cogerle el ritmo otra vez a presentar un noticiero, a hacer las entrevistas. Tú vienes a ser ama de casa y tienes el tiempo completamente medido de manera diferente, afortunadamente son horarios que me permiten no desconectarme por completo de mi familia”.

Para Jácome, su regreso a la televisión representa mucho más que una oportunidad laboral. “Siento (podría cambiarse por pienso?) que esta transición no ha sido tan fuerte. Me siento afortunada de que mi hijo no me ha dejado de ver y en mi casa no me han dejado de sentir, ahí estoy presente. Es un privilegio que muy pocas personas pueden tener hoy en día", reconoció.

Entre cambios de horarios, turnos en el informativo y la organización de su tiempo, Yalena logró encontrar la manera de equilibrar su amor por el periodismo con su rol más importante: ser mamá. “Decía, o me pierdo la levantada y la alistada de mi hijo para ir al colegio, o me pierdo la dormida, pero no me quiero perder las dos. Eso sí lo tenía claro, quiero estar para mi hijo en esos dos momentos que son tan importantes en el día. Afortunadamente, cuando arranqué con el informativo tenía la fortuna de despacharlo y de recibirlo. Ahora tengo un nuevo horario, pasé a hacer el informativo de mediodía, entonces como le digo a mi hijo, ‘tú sales para tu colegio, yo salgo para mi oficina y nos reencontramos cuando lleguemos’. Él está hasta las 6: 00 p.m. y yo a esa hora ya estoy en la casa. Sí me he perdido cositas, pero yo estoy tres veces a la semana, mis turnos van cambiando, pero yo siempre estoy presente para esos momentos importantes de mi hijo", aseguró la comunicadora.

Por ahora, su plan es quedarse en Washington, disfrutando de ese balance entre la familia y la televisión, sin perder nunca el lazo con Colombia. “Estamos felices aquí, si nos toca volver a Colombia, volvemos felices, pero no está dentro de nuestros planes y no sabemos qué vaya a pasar, pero por ahora, nos quedamos aquí sin perder esa conexión con Colombia”, concluyó.